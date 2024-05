Forte terremoto atinge região perto da fronteira entre México e Guatemala

CIDADE DO MÉXICO/CIDADE DA GUATEMALA (Reuters) - Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu perto da costa de Chiapas, no México, na manhã de domingo, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 75 km, disse o USGS.

A agência nacional de proteção civil do México informou nas redes sociais que estava monitorando a situação, mas que não houve relatos iniciais de danos.

Na Guatemala, onde o terremoto foi sentido na capital, Cidade da Guatemala, a agência de desastres do país, CONRED, relatou danos estruturais nos departamentos de Quetzaltenango e San Marcos, perto da fronteira do país com o México, incluindo um deslizamento de terra que bloqueou parte de uma estrada.

Não há risco de um tsunami, de acordo com o Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA e a Marinha do México.

(Reportagem de Brendan O'Boyle na Cidade do México, Sofia Menchu ​​na Cidade da Guatemala e Nilutpal Timsina em Bengaluru)