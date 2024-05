'Faz muita diferença no espaço da mala': kit organizador custa apenas R$ 30

Adora viajar, mas não gosta de fazer as malas? Este kit organizador da marca Travel pode ajudar. Com seis bolsas de diferentes tamanhos, ele permite que você separe suas roupas e acessórios por tipos. Além de otimizar o espaço na bagagem, facilita a arrumação dos seus pertences no hotel.

Sucesso de vendas na Amazon, o produto registrou mais de 200 compras apenas no mês passado e custa R$ 29,83. Confira mais detalhes e opiniões de consumidores:

O que esse kit organizador de malas tem de bom?

Inclui seis peças com tamanhos diferentes;

Feito de nylon, é impermeável;

Fechamento com zíper;

Bolsas empilháveis;

Disponível nas cores azul marinho, azul com bolas brancas, azul com estrelas, bordô e rosa pink (preços variam de acordo com a cor).

O que diz quem comprou esse produto?

O Kit Organizador de Malas, da Travel, tem mais de 800 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 65% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,3. Confira alguns comentários de quem o comprou.

Faz muita diferença no espaço da mala. Recomendo. Sarah Meirielle Ferri Naves

Ótima opção, que acomoda bem as roupas em uma mala de bordo e facilita a organização. Jorge

Super práticos para arrumar a mala e, ao chegar no destino, serve com gaveta, pois não é preciso tirar tudo do lugar. Basta colocar na prateleira. Excelente organizador! Angela

Tamanho e quantidade valem a pena. Raquel Teixeira

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam da fragilidade das bolsas e da qualidade do material.

O material é frágil, sem acabamento algum e todas as bolsas vieram com um defeito pelo menos. Sonia A G da Silva

O kit é fabricado com material fraco, e os zíperes estragaram assim que recebi o produto. Muito ruim! Não recomendo a ninguém. Marta

Produto de qualidade muito ruim. Costura do acabamento desencontrada, e tecido muito amassado. Lamentável! Helo

