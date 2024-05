Familiares morrem abraçados durante deslizamento no interior do RS

Inúmeras histórias marcam a tragédia que assola o Rio Grande do Sul ao longo das últimas semanas. Talvez em uma das mais comoventes delas, quatro integrantes de uma mesma família foram encontrados abraçados sob a terra após a casa em que estavam ser atingida por um deslizamento em Roca Sales, no interior gaúcho.

Foram registradas cinco vítimas no total: além do pai, que estava em outro cômodo quando a terra atingiu a casa, foram localizados mãe, dois filhos (entre eles, uma menina de 13 anos) e a esposa do filho mais velho.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que auxilia nos resgates no Estado vizinho, atendeu a ocorrência no último domingo, 5. O deslizamento que resultou nas mortes trágicas teria ocorrido dias antes, mas as forças de resgate tiveram dificuldade de chegar ao local devido à complexidade do terreno.

Até o momento, foram registradas 136 mortes no Rio Grande do Sul. Cerca de 2,1 milhões de pessoas foram impactadas pelo maior desastre ambiental do Estado, de acordo com a Defesa Civil. Pelo menos 81 mil pessoas estão em abrigos e outras 537,3 mil estão desalojadas. Ao menos 446 dos 497 municípios do Estado foram afetados.

Conforme os bombeiros, a casa em que a família encontrada em Roca Sales estava foi brutalmente atingida por um deslizamento de cerca de 300 metros em meio às fortes chuvas.

Para chegar até a residência, equipes foram de viatura até um ponto e, por conta da situação do local, percorreram cerca de 4km a pé, carregando equipamentos.

Ao chegar no local em que a casa deveria estar, na manhã do dia 5, quase não conseguiram avistar a residência. Ainda assim, continuaram buscando pela família que morava por ali.

"A casa ficou totalmente destruída, mas ainda com algumas partes aparentes e, por isso, tínhamos um local e indícios para começar as buscas", disse o Corpo de Bombeiros.

Após mais de 12 horas de trabalho, o que envolveu também escavação, a equipe finalmente conseguiu localizar a família. Quatro dos integrantes estavam abraçados entre si em um dos cômodos, segundo registro feito pela equipe de bombeiros.

Santa Catarina conta com 49 bombeiros militares em atuação no RS

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o Estado foi o primeiro Estado a enviar bombeiros militares para atuar nos resgates e salvamentos no Rio Grande do Sul em razão das fortes chuvas que assolaram o Estado gaúcho. Depois, houve envio de equipes também de Estados como São Paulo, por exemplo.

Atuam neste momento por lá 49 bombeiros militares de Santa Catarina e quatro cães de busca, que auxiliam nas buscas. Desde que começou a atuar em resposta ao desastre no Rio Grande do Sul, no dia 1º de maio, as equipes da força-tarefa do CBMSC já resgataram 2.959 pessoas e 473 animais. Além disso, foram encontradas 13 vítimas em óbito.