Enchentes no RS: Após Taquari, rio Caí também supera cota de inundação

O rio Caí, no Rio Grande do Sul, também voltou a ultrapassar a cota de inundação durante a madrugada deste domingo (12). Na noite de sábado (11), o Taquari foi outro rio que superou o nível de inundação.

O que aconteceu

Desde às 17 horas de sábado (11) até às 7h deste domingo (12), o nível do Caí subiu mais de três metros. A altura da água está em 13,3 metros, segundo dados do SGB (Serviço Geológico Brasileiro). A cota de inundação do rio é de 10,5 metros —essa é a medida que representa o ponto em que os primeiros danos são observados nas cidades.

Na cidade de Estrela, o rio Taquari superou os 20 metros. Às 5h30 deste domingo (12), o nível chegou a 20,8 metros. A altura de inundação no município é de 19 metros. Em 24 horas, a alta foi de 5,54 metros, informa o SGB.

As cheias dos rios Caí e Taquari foram os primeiros sinais das enchentes que atingiriam todo o Rio Grande do Sul. Os volumes de água deles começaram a subir no final do mês passado, após fortes chuvas atingirem várias cidades da região.

O governo estadual emitiu um alerta de risco de inundação para domingo (12). Em um vídeo divulgado na noite deste sábado, o governador Eduardo Leite (PSDB) alertou os moradores de municípios sob risco a não voltarem a suas casas. "Não é seguro", afirmou.

Mais de um milhão de pessoas vivem na bacia do Taquari. Alguns dos principais municípios da região são Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Veranópolis, Lajeado e Estrela.

Alerta de cheias em quase todo o estado

Há risco de novas cheias em quase todas as regiões do RS neste domingo. De acordo com o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é "muito alta" a probabilidade de cheias, especialmente na região centro-norte do estado.

Região de Porto Alegre tem risco de deslizamentos. Segundo a previsão do Cemaden, pode haver principalmente "quedas de barreira" à margem de estradas e agravamento de deslizamentos que já se iniciaram.

A previsão é de mais chuva e de frio para os próximos dias. Na maior parte do estado, segundo o Metsul, o tempo ficará instável, com chuva e garoa até a próxima terça-feira (14). Na quarta e na quinta a chuva deve parar, mas as temperaturas cairão em todo o estado. Para Porto Alegre, é prevista a mínima de 8 ºC na quarta.

Enchentes do RS deixaram 143 mortos

Desalojados passam de 500 mil. Segundo o boletim mais recente do governo estadual, às 9 horas deste domingo (12), mais de 2 milhões de pessoas já foram afetadas pelas cheias.

A tragédia soma 143 mortos, 125 desaparecidos e 806 pessoas feridas. Segundo o boletim, outras 76.399 foram resgatadas das cheias.