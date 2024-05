Mães em abrigos no RS recebem flores e presentes: 'Um calorzinho a elas'

A enchente ativou o instinto de sobrevivência dos gaúchos. Lutar pela vida embrutece e duas empresárias resolveram ajudar pela via da delicadeza. Elas preparam mini buquês para entregar a mães em abrigos de Porto Alegre. Melissa Souza da Cruz, 22 anos, ficou emocionada. Ganhou flores pela primeira vez na vida.

O que aconteceu

A situação de Porto Alegre é tão dramática que Melissa está no segundo abrigo: o primeiro alagou. Sem comida, água e energia, ela temeu pela sua vida e dos dois filhos.

No meio deste turbilhão, ela foi surpreendida com uma flor. "Eu fico feliz, porque é uma situação difícil para todos nós e isso aqui deixa nosso coração bem quentinho", fala com sorrisão no rosto.

Mãe de dois filhos, Melissa ganhou flores pela primeira vez na vida neste domingo Imagem: Felipe Pereira/UOL

Cada mãe recebe o mini buquê feito com flores do campo. O kit também tem um bombom e um cartão com a seguinte mensagem: "Honramos sua força e coragem inabalável. Seu amor e dedicação são como um farol de esperança por dias melhores".

A mensagem é um incentivo e um reconhecimento. "Não faz sentido só desejar feliz Dia das Mães. Tem que transmitir força", explica Stephany D'Ávila, empresária do ramo de flores.

Os mini buquês serão entregues também em abrigos femininos. Tratam-se dos albergues que atendem mulheres qie temiam ser estupradas ou que seus filhos fossem molestados nos albergues mistos.

Stephany (e) e Bárbara distribuíram flores a mães que estão em abrigos de Porto Alegre Imagem: Felipe Pereira/UOL

Outro tipo de ajuda

As empresárias do ramo de flores Stephany D'Ávila e Bárbara Heinen focaram em fornecer ajuda emocional. Elas contam que as pessoas gostam de receber flores pela delicadeza do gesto e seria uma forma de apoiar com leveza. As duas dividiram as tarefas. Uma preparou os mini-buquês e outra entrou em contato com os abrigos onde foram entregues 150 kits.

Elas encontraram mulheres como Juli Tayanara Dias, 29 anos, que estava ilhada e com armários vazios. Ela só tinha doces para dar de comer para os três filhos. "Era nós por nós mesmo".

Neste domingo de mães, ela é outra mulher que ganhou flores flores pela primeira vez na vida. "Uma florzinha que está esquentando meu coraçãozinho no momento".

No meio desse turbilhão de coisas acontecendo, a flor é uma coisa tão delicada e eu acho que isso vai surpreendê-las de forma positiva,

Stephany D'Ávila

Juli e a filha ficaram surpresas e felizes em ganhar flores e um bombom no Dia das Mães Imagem: Felipe Pereira/UOL

Homenagem improvisada

Stephany trabalhou um dia na linha de frente, mas ficou tão emocionada que não conseguiu voltar. Passou a ajudar a arrecadar doações até perceber que seu ramo de trabalho poderia oferecer refresco às mães.

Maior problema era a falta de matéria-prima. Porto Alegre está quase isolada e o fornecimento de flores foi interrompido desde o começo da semana. Stephany aproveitou que havia algumas flores do campo e reforçou o mimo com um bombom e a mensagem.

A mãe dela ajudou imprimindo e cortando os bilhetes. Neste domingo, Stephany e Bárbara saíram cedo de casa e percorreram abrigos entregando 150 mini-buquês.

A expectativa de ver sorriso no rosto das mulheres se confirmou. As empresárias ganharam o domingo fazendo o Dia das Mães de outras mulheres menos dolorido.