Ataque com míssil ucraniano em bloco de apartamentos russo deixa sete mortes

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - Pelo menos sete pessoas morreram e 17 ficaram feridas quando uma seção inteira de um bloco de apartamentos russo desabou depois de ter sido atingido por um míssil da era soviética lançado pela Ucrânia e abatido pela Rússia, disseram autoridades russas.

Num dos ataques mais mortíferos até à data na região de Belgorod, a Ucrânia lançou o que as autoridades russas disseram ser um ataque massivo de mísseis com mísseis balísticos Tochka e sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Adler e RM-70 Vampire (MLRS).

Imagens da cena mostraram pelo menos 10 andares do prédio desabando. Mais tarde, enquanto os serviços de emergência vasculhavam os escombros em busca de sobreviventes, o telhado desabou e as pessoas correram para salvar suas vidas, com poeira e escombros caindo para trás.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que o ataque, que chamou de “ataque terrorista a áreas residenciais”, ocorreu às 08h40 GMT e envolveu pelo menos 12 mísseis.

“Fragmentos de um dos mísseis Tochka-U abatidos danificaram um prédio de apartamentos na cidade de Belgorod”, disse o ministério.

Agências de notícias russas disseram que pelo menos sete pessoas morreram e 17 ficaram feridas, incluindo duas crianças. Outros ainda estavam presos sob os escombros.

Tanto a Ucrânia como a Rússia afirmam que não têm como alvo civis, embora muitos civis tenham sido mortos na guerra por ambos os lados.

(Reportagem da Reuters)