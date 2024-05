RS: Frente fria traz mais chuvas e risco de geada

A passagem de uma frente fria deve intensificar as chuvas sobre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina neste final de semana e, a partir de segunda-feira, as temperaturas devem cair bastante, com risco de geadas.

O que diz a previsão do tempo

Neste final de semana, o grande impacto entre o ar quente e úmido e o ar frio que vem com a frente fria ajudará a formar mais nuvens carregadas. A chuva deve ser volumosa, especialmente no litoral norte gaúcho, na região serrana e áreas do planalto do Rio Grande do Sul. Mas a Grande Porto Alegre e as regiões dos Vales (Caí, Jacuí e Taquari) também devem receber mais chuva forte, segundo informou o Climatempo.

Embora a chuva prevista para este fim de semana não seja tão volumosa como a registrada durante a semana, ela será suficiente para elevar novamente o nível dos rios e causar repiques de enchentes, além de aumentar o risco de deslizamentos.

Em Porto Alegre já choveu 213,8 mm (milímetros) nos dez primeiros dias do mês, colocando maio de 2024 entre os mais chuvosos, pelo menos desde 1961, segundo medições do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em algumas regiões do estado, o acumulado chegou aos 600 mm.

Santa Catarina também sentiu o aumento da chuva a partir de ontem (10), provocada pela mesma combinação de fatores que gerou as nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul. Em apenas 24 horas, foram registrados 115,8 mm de chuva em Praia Grande, 108,8 mm em Sombrio e 107,6 mm em Balneário Gaivota, segundo o Climatempo.

Hoje e amanhã, no Rio Grande do Sul, nuvens carregadas se espalharão sobre o estado. Isso porque a pressão atmosférica estará em constante declínio.

A pressão baixa do ar impulsiona o ar úmido para níveis mais altos da atmosfera, onde ocorre resfriamento e aí crescem as gotas de água e o gelo, explica Joselia Pegorim, meteorologista do Climatempo. Além disso, o Rio Grande do Sul receberá ar úmido do oceano e ar quente vindo do Norte.

Frio e geada

Outra frente fria deve se formar na segunda-feira (13) e deve injetar uma dose de ar frio mais intenso sobre o Rio Grande do Sul na próxima semana, segundo os meteorologistas.

As temperaturas vão cair bastante, de segunda até a quarta-feira (15). Novos recordes de menores temperaturas do ano devem ser observados na terça ou quarta-feira, informa o Climatempo.

Na terça-feira, 14 de maio, a temperatura poderá atingir 10°C em Porto Alegre pela primeira vez este ano. A fronteira com o Rio Grande do Sul deve experimentar frio abaixo dos 5°C e condições para geada.

Na quarta-feira, 15, esta situação se repete na fronteira com o Uruguai, com temperaturas novamente abaixo dos 5°C ao amanhecer. Porto Alegre deve registrar menos de 10°C, pela primeira vez este ano.