'Superduráveis': pilhas que custam menos de R$ 7 são boas? Veja opiniões

De controles remotos a brinquedos, as pilhas fazem parte do nosso dia a dia —e não são produtos baratos! Por isso, sempre vale a pena ficar de olho em promoções. É o caso da embalagem com quatro unidades de pilhas alcalinas AA, da marca Elgin, que está saindo por apenas R$ 6,64, na Amazon, parceira do UOL. Também há embalagens com oito e 16 unidades.

Além do bom preço, elas contam com a vantagem de serem alcalinas. Isso significa que, em vez de cloreto de amônio ou de zinco, presente nas versões ácidas, elas possuem hidróxido de sódio, o que faz com que elas durem mais. Confira os detalhes do produto abaixo:

O que essas pilhas têm de bom?

Alcalinas, funcionam com hidróxido de sódio, mais seguro e com maior condutividade elétrica, o que resulta em uma durabilidade até cinco vezes maior;

Ideais para aparelhos que requerem descargas de energia rápidas e fortes;

Aprovadas por laboratórios credenciados pelo INMETRO;

Composição livre de metais pesados que são prejudiciais à saúde.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a Pilha alcalina (4 unidades), da Elgin, tem mais de 7.000 avaliações e mais de 3.000 compras só no mês passado. Veja algumas opiniões.

Preço bom e produto de qualidade. Andrea

Pilhas alcalinas são muito boas, pois duram muito mais. Ótimo custo-benefício. Karine Wilems

Não conhecia, mas é ótimo quando a surpresa é boa. Durabilidade e qualidade indiscutíveis. Adriano Armando

Superduráveis! Duraram seis meses numa fechadura eletrônica com bastante uso. Sara

Pontos de atenção

Alguns compradores, no entanto, não ficaram satisfeitos com a duração das pilhas. Veja:

Não durou 1 mês no meu mouse, usando 4,5 horas por dia. William

Essas pilhas foram uma decepção, não duram nada. Usei numa escova elétrica, em média 3 vezes ao dia, durou apenas 6 dias. Shigue

Usei no controle da minha TV LG o "magic remote" e só durou 1 mês. Não recomendo! Regis

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.