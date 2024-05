Número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul sobe para 136

SÃO PAULO, 11 MAI (ANSA) - A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou neste sábado (11) que o número de mortos em virtude dos temporais e cheias que atingem o estado subiu para 136.

As autoridades locais ainda afirmaram em seu boletim que 756 pessoas ficaram feridas e 141 estão desaparecidas. Além disso, 444 cidades foram afetadas pelas tempestades, que representam quase 90% do total de municípios do Rio Grande do Sul.

O relatório acrescenta que 1,9 milhão de indivíduos foram afetados pelo mau tempo, sendo que 339,9 mil estão desalojados e 71,3 mil foram para abrigos.

A chuva voltou a cair em Porto Alegre e em outras diversas regiões do estado, como no Vale do Taquari, uma das áreas mais afetadas pelas cheias. Além disso, a previsão para a próxima semana no estado é de que faça bastante frio, até com chances de geada.

Em Rio Grande, no sul do RS, a Lagoa dos Patos está enchendo cada vez mais e está preocupando os moradores. Já o nível do Guaíba, na capital gaúcha, caiu nas últimas horas. (ANSA).

