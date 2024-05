MS instalará mais três hospitais de campanha no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul terá mais três hospitais de campanha montados pelo Ministério da Saúde (MS). Com isso, já somam cinco as unidades montadas pela pasta nesta semana, auxiliando o estado a enfrentar os problemas decorrentes das enchentes que atingem o estado desde o fim de abril.

Segundo o ministério, as estruturas começam a ser montadas neste sábado (11) em Porto Alegre, devendo ser concluídas em até dois dias. Uma delas será instalada no município de São Leopoldo, localizado a 40 quilômetros da capital gaúcha.

"Os insumos e suprimentos para as unidades, como medicamentos, serão disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estadual e municipais de Saúde", informou o ministério. De acordo com a pasta, na sexta-feira (10) foram entregues, ao estado, mais 30 kits emergenciais com medicamentos e insumos. Cada um deles com capacidade para atender 1,5 mil pessoas por um mês.

Ao todo, já foram disponibilizados 50 kits de emergência, desde o início da situação de emergência no estado, o que poderá auxiliar no atendimento de cerca de 75 mil pessoas até o fim do mês. Outros 50 kits já foram solicitados e já estão sendo preparados para envio.

Segundo o diretor do Departamento de Emergências em Saúde Pública do MS, Márcio Garcia, os três hospitais de campanha resultarão em uma "grande ampliação de atendimentos" para a população, após várias unidades de saúde de referência terem sido danificadas.