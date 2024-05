Manifestantes fazem ato pró-Palestina no Salão do Livro de Turim

TURIM, 11 MAI (ANSA) - O Salão do Livro de Turim, principal evento literário da Itália, foi alvo de um protesto pró-Palestina neste sábado (11).

O ato, que recebeu o nome de "Todos os olhos em Rafah", contou com a presença de mais de 300 pessoas, todas integrantes de coletivos estudantis, de centros sociais e da comunidade islâmica palestina.

"A Feira do Livro é um dos eventos em que Turim e Piemonte fazem uma boa cara para toda a Europa, mas pessoas que portam uma bandeira palestina não podem entrar e levar a voz do povo palestino. É inaceitável que haja dezenas de policiais fechando a entrada com cassetetes e escudos", disseram os manifestantes.

O grupo ainda mencionou que vai se unir com estudantes de outras cidades do país para protestar contra o envio de armas para Israel, acusado de "massacrar" o povo palestino.

A manifestação pró-Palestina não foi muito pacífica, pois alguns ativistas abriram à força os portões de entrada do evento para tentar entrar no local. Eles foram contidos pelas forças de ordem. (ANSA).

