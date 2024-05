Ativação por voz ou app: veja como funciona essa luminária inteligente

Ter uma luminária na mesa de cabeceira dá uma grande ajuda quando precisamos acordar no meio da noite para beber água ou ir ao banheiro, além de ser uma ótima alternativa para quem gosta de ler antes de dormir. No caso das versões inteligentes, tudo fica ainda mais prático: para iluminar o quarto, basta acionar seu assistente virtual por voz e pronto. É o caso de deste modelo, da marca Geonav, que o Guia de Compras encontrou na Amazon.

À venda por cerca de R$ 285, o produto tem conexão híbrida de Bluetooth e Wi-Fi e oferece tanto luz branca amarelada, mais aconchegante para leitura, quanto branca fria, ideal para momentos que exigem mais atenção, além de milhões de outras cores. Veja a seguir mais detalhes.

O que essa luminária inteligente tem de bom?

Compatível com Google Assistant, Alexa e Siri e acionável por comando de voz;

Também funciona via aplicativo Geonav;

Conexão híbrida de Bluetooth e Wi-Fi;

Oferece duas temperaturas de branco: quente (amarelado) e frio (azulado), para escritório ou ambientes e momentos que exigem mais atenção;

16 milhões de opções de cores, de acordo com o fabricante;

Potência de 12 W;

Lúmens: 1200 Lm;

Vem com cabo de 1,8 metro e tomada no padrão brasileiro.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, a Luminária de Mesa Inteligente, da Geonav, teve mais de 80 avaliações e mais de 50 compras só no mês passado. Veja algumas opiniões.

Tamanho perfeito, resistente, e o aplicativo é ótimo e de fácil instalação. A intensidade da luminária é ótima tanto para iluminar o quarto todo quanto para deixa-lo mais aconchegante. Recomendo muito. Carol

Me surpreendeu, é linda, funciona perfeitamente com a Alexa, e o app é ótimo! Cris Neiva

Ela tem milhares de opções de cores e intensidade de cada uma delas. Uso tanto pra iluminar quanto como abajour bem levinho durante a noite. Funciona com Alexa e com o app do produto. Daniele Saboia

Pontos de atenção

Alguns compradores não ficaram satisfeitos com a potência da luz e a qualidade do material. Confira alguns relatos:

Tem boa iluminação com a luz branca. Nas outras cores, nem tanto. O material da construção não é muito bom, um plástico que parece bem frágil e leve, não passa muita segurança. Thiago

Não espere luz forte e potente para qualquer cor. Se ligar para iluminar (branco ou tom de branco), ela é bem forte e faz o trabalho. Se colocar qualquer cor que seja, fica fraquíssima. Romulo

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

O UOL não é dono dos produtos oferecidos neste site e não participa da comercialização deles. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados nesta página.