Lula encontra com sósia em AL e brinca: 'Sou mais bonito que você'

O presidente Lula (PT) encontrou o próprio "sósia" durante uma cerimônia realizada em São José da Tapera (AL), na quinta-feira (9).

O que aconteceu

Lula estava em um palanque, quando foi alertado pela primeira-dama Janja, que havia notado o sósia do petista na plateia. Ao avistar o sósia, o presidente parou o discurso e disse ter "tem um Lula lá embaixo" e o convidou para subir — o homem foi identificado como Daniel Vieira, pré-candidato a vereador pelo município de Arapiraca, na região agreste do estado.

Presidente brincou e disse ser mais bonito que seu sósia. "Com todo respeito ao pai e a mãe dele, [mas] eu estou mais bonito que você".

Petista aproveitou encontro com Daniel e ironizou fake news de que ele havia morrido e sido substituído por sósia. "Vocês sabem que a rede social tem uma parte tão canalha, que tem lá um cidadão falando que o Lula morreu".

Lula esteve em Alagoas para assinar ordem de serviço no valor de R$ 565,9 milhões para o início das obras do trecho 5 do canal do Sertão alagoano. O presidente esteve acompanhado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) — o deputado foi vaiado pelo público presente no evento.