Luis Enrique elogia Mbappé e diz que entende decisão de deixar o PSG

O técnico do Paris Saint-Germain, o espanhol Luis Enrique, elogiou o atacante Kylian Mbappé neste sábado (11), véspera da partida contra o Toulouse, pela 33ª rodada do Campeonato Francês, e disse que entende a decisão do astro de deixar o clube.

"Ele é uma lenda do PSG. Um jogador que deu tudo a este clube e o clube deu tudo a ele. Desejo-lhe tudo de melhor para o futuro", declarou o treinador em entrevista coletiva. "Só posso falar maravilhas de Kylian Mbappé, do jogador e da pessoa".

"Entendo sua decisão (...) É algo que nós sabíamos há muito tempo, todos sabíamos, mas se tornou público ontem", acrescentou.

Segundo a imprensa, o atacante teria comunicado em fevereiro à diretoria do PSG seu desejo de não continuar no clube a partir de junho.

"Ele ainda não disse para onde vai, mas achamos que está claro", declarou Luis Enrique, fazendo alusão aos rumores sobre a chegada de Mbappé ao Real Madrid.

Antes da entrevista coletiva, Luis Enrique falou à PSG TV sobre a eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões para o Borussia Dortmund.

"Não vou enganá-los, é óbvio que foram dias difíceis por como foi a eliminação. Chegar tão perto de uma final é doloroso", confessou

No domingo, após o jogo contra o Toulouse, o PSG vai comemorar o título do Campeonato Francês no Parque dos Príncipes.

No dia 25 de maio, o time parisiense vai enfrentar o Lyon na Copa da França para tentar encerrar a 'era Mbappé' com um último troféu.

