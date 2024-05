Israel ordena que palestinos saiam de mais áreas de Rafah, em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi e Maytaal Angel

CAIRO/JERUSALÉM (Reuters) - Neste sábado, Israel ordenou aos palestinos que estão em mais áreas da cidade de Rafah, no sul de Gaza, que saiam e se dirijam para a chamada área humanitária expandida em Al-Mawasi. Este é mais um sinal de que os militares estão avançando com seus planos de um ataque terrestre contra Rafah.

Em uma publicação na rede social X, um porta-voz militar também pediu que os moradores e deslocados na área de Jabalia, no norte de Gaza, e de 11 outros bairros do enclave se desloquem imediatamente para locais a oeste da Cidade de Gaza.

O Ministério da Saúde palestino disse que pelo menos 37 palestinos foram mortos em ataques aéreos noturnos que aconteceram por todo o enclave, inclusive em Rafah. Dos 37, 24 estavam nas áreas centrais de Gaza.

"Eles jogaram panfletos em Rafah e disseram: de Rafah a al-Zawayda é seguro, as pessoas devem ir para lá. Eles foram e o que aconteceu? Corpos desmembrados? Não tem lugar seguro em Gaza", disse Khitam Al-Khatib, que contou à Reuters ter perdido pelo menos dez parentes em um ataque aéreo contra a casa de uma família no sábado.

Al-Zawayda é uma pequena cidade no centro da Faixa de Gaza que está lotada de milhares de pessoas deslocadas.

Militares israelenses informaram que as aeronaves atingiram dezenas de alvos em toda a Faixa de Gaza no último dia. Disseram também que as tropas terrestres eliminaram combatentes em Zeitoun nas últimas horas.

Segundo médicos, um ataque aéreo israelense matou pelo menos sete pessoas em uma casa na cidade de Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza, todas da mesma família.

Em Rafah, moradores disseram à Reuters que as novas ordens de evacuação dos militares israelenses cobriram áreas no centro da cidade e deixaram poucas dúvidas de que Israel planejava expandir sua ofensiva terrestre no local.

(Reportagem de Maytaal Angel em Jerusalém e Nidal al-Mughrabi no Cairo; Reportagem adicional de Hatem Khaled em Gaza)