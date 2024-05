Governo do RS autoriza hospitais a suspenderem exames e cirurgias eletivas

Do UOL, em São Paulo

O governo do Rio Grande do Sul autorizou a suspensão de consultas, exames e cirurgias eletivas devido às enchentes que atingem o estado.

O que aconteceu

Procedimentos poderão ser suspensos até 30 de maio. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (10) pelo gabinete de crise da Secretaria da Saúde. A determinação vale para hospitalares, clínicas e demais estabelecimentos de saúde.

Cirurgias de urgência podem ser mantidas. Nesse caso, o gabinete afirmou que os pacientes deverão ser transferidos para seguimento de tratamento em alguma unidade referência de alta ou média complexidade para a realização de cirurgia no prazo de 30 dias. Segundo o grupo, porém, o período ideal é 15 dias.

Chuvas no RS já afetaram quase 2 milhões

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 1.951.402. Ao menos 339.928 pessoas ficaram desalojadas e 71.398 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada na manhã deste sábado (11) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 444 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam mais de 88% do total.

A Defesa Civil também informou que é de 136 o número de óbitos confirmados. Veja aqui quem foram as vítimas identificadas até o momento. Já são 141 desaparecidos e 756 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

74.153 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 10.348. O órgão ainda divulgou que o efetivo que trabalha na tragédia é de 27.589 pessoas, com 4.398 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Rodovias tem 78 trechos bloqueados no RS

Os bloqueios são registrados em 52 rodovias, entre estradas, balsas e pontes. As informações são do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Escolas impactadas são 528, afetando 215.732 estudantes matriculados. Outras 84 escolas estão servindo de abrigo no estado.