Hamas diz que outro refém israelense mantido em Gaza está morto

JERUSALÉM (Reuters) - O grupo islâmico palestino Hamas disse no sábado que outro dos reféns sequestrados durante o ataque de 7 de outubro a Israel morreu.

O Hamas divulgou um vídeo dizendo que Nadav Popplewell, que foi feito refém na comunidade do Kibutz Nirim, no sul de Israel, morreu após ser ferido em um ataque israelense em Gaza.

Os militares israelenses não comentaram imediatamente o último vídeo. Referiu-se a vídeos anteriores de reféns libertados pelo Hamas como terror psicológico. Também negou algumas das acusações anteriores do Hamas de que reféns foram mortos por fogo israelita.

Mais cedo no sábado, o Hamas divulgou um vídeo sem data do prisioneiro de 51 anos em frente a uma parede branca, com um hematoma no olho direito e dizendo seu nome.

Horas depois, no segundo vídeo, dizia-se que Popplewell morreu devido aos ferimentos sofridos há um mês num ataque aéreo israelense.

O Hamas disse que Popplewell, que também era cidadão britânico, estava sendo detido com uma mulher como refém quando o local onde estavam detidos foi alvo de um míssil israelense.

“Ele morreu porque não recebeu cuidados médicos intensivos em instalações médicas por causa da destruição de hospitais em Gaza pelo inimigo”, disse o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Ubaida, em um comunicado.

Das 252 pessoas raptadas em 7 de Outubro, 128 permanecem em Gaza, segundo dados israelitas. Pelo menos 36 deles foram declarados mortos por um comitê forense israelense.

Israel diz que garantir a libertação dos reféns é o objetivo da sua ofensiva em Gaza, juntamente com a eliminação do Hamas, que governa o enclave desde 2007.

Popplewell, de acordo com o grupo de apoio aos reféns, foi capturado com sua mãe na casa dela no Kibutz Nirim. Seu irmão foi morto durante o ataque. Sua mãe foi libertada durante uma breve trégua em novembro.

