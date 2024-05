Enchentes RS: Saiba quem são as vítimas até o momento

Os temporais no Rio Grande do Sul jjá atingiram 445 cidades no estado e deixaram 136 mortos, até a última atualização da Defesa Civil neste sábado, (11). Veja quem são algumas das vítimas da tragédia.

O que aconteceu

As duas primeiras mortes do estado foram registradas em Paverama. Delmar Wadomiro Sander, 69, e Nelson Schaffer, 65, morreram no dia 29 de abril. Eles tentavam atravessar de carro em uma área alagado e o veículo foi levado pela correnteza. Nelson era professor na rede municipal.

Mortos em Gramado. Uma família da Linha Pedras Brancas foi vítima de soterramento: Kaique Andriel Ludvig Santos, 13, o padrastro Silvio Antônio Pellicioli, 47, e e a mãe Nitiele Ludvig, 36.

Deslizamentos de terra. Na cidade, também faleceram em deslizamentos de terra morreram Noeli da Rosa Duarte, 56 anos e moradora da Linha Quilombo, Rudimar Branchine, 62, Matilde Verônica Zimmermann, 47, e Jocemar Zimmermann Branchine, 17, moradores da Linha Pedras Brancas.

Santa Maria. Emily Ulguin da Rocha, 17, e sua mãe Liane Ulguin da Rocha, 45. Outra família também morreu: Josemar Eduardo Lemos Dias, 35, Adriana Trindadee Oliveira, 40, e Miguel Eduardo de Oliveira Dias, de 1 ano. Maria Conceição da Rocha também foi a sexta morte registrada.

Mãe e filha morrem pelas chuvas em Santa Maria Imagem: Reprodução Redes Sociais

Montenegro. Celomar Avila de Oliveira, conhecido como "Negrinho", de 68 anos, morreu afogado. Ele teria caído do cavalo na enchente quando recolhia o gado no 30 de abril. O corpo foi localizado na sexta-feira (3) por um policial militar que fazia buscas de jet ski, informou a prefeitura.

Celomar Avila de Oliveira Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Boa Vista do Sul. O casal Andrigo Oliveira de Àvila e Paloma Mello da Silva morreram soterrados no no dia 1º de maio a cerca de 500 metros de casa, contaram familiares. As idades deles não foram informadas.

Casal morre em Boa Vista do Sul Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Silveira Martins. Olide Pierina Brondani, de 84 anos, foi sepultada dia 1º de maio.

Idosa morre em Silveira Martins Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Pinhal Grande. Rejane Maria Viera, de 49 anos, também morreu com os deslizamentos. ''Meu coração está em pedaços'', escreveu uma das irmãs dela nas redes sociais.

Morte em Pinhal Grande Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Três Coroas. Os irmãos Kauane de Araujo Machado e Carlos Gaieski de Araujo Machado, de 5 e 10 anos, respectivamente, foram encontrados próximos à residência da família, nas margens do rio Paranhana, segundo a prefeitura. Onore Scheffer Bauer, 6, também morreu em decorrência das chuvas em Três Coroas.

Carlos Gaieski de Araujo Machado, de 10 anos, morreu em Três Coroas Imagem: Reprodução/Facebook

Homem que seria padrinho de casamento foi levado pela água e morreu em Sinimbu. Carlos Wolfart, de 41 anos, era de Santa Catarina e foi ao Rio Grande do Sul para o casamento. O UOL conversou com o cunhado de Carlos, que tentou resgatá-lo com uma moto aquática. O corpo de Carlos só foi encontrado na última quarta-feira (8) pelo Corpo de Bombeiros — mais de uma semana depois do desaparecimento. Ademir Jaeh Mascyejewski foi a segunda morte na cidade.

Carlos Wolfart era de Santa Catarina e morreu em Sinimbu Imagem: Reprodução/Facebook

Mãe e filho morreram em Roca Sales. Silvane Soares, de 49 anos, e Ariel Soares de Oliveira, de 5 anos, moravam na comunidade Pinheirinho.

Casal foi encontrado morto em Taquara. Beatriz Erthal e João Carlos Erthal, ambos 74 anos, foram vítimas de um deslizamento na localidade de Batingueira, Distrito de Padilha.

Um paraguaio morreu em Serafina Corrêa. O município comunicou o Consulado do Paraguai em Porto Alegre sobre o falecimento de Juan Falcón Barrios. A imprensa paraguaia repercutiu e lamentou o falecimento de Juan. Enpidio Capra também morreu pelas chuvas em Serafina.

Lista da Defesa Civil tem 136 óbitos até o momento

Do total, porém, há vários ainda sem identificação. Confira abaixo a relação dos nomes já identificados até o momento:

Bento Gonçalves:

ARTEMIO COBALCHINI

AVELINO MARCHIORI

EVA MARCHIORI

IVONETE MARIA COBALCHINI

LUIS CARLOS SCHUTKOVSKI

MATEUS TANSINI

ROMUALDO FRANCO

ANILTON DE OLIVEIRA SANTOS

ALICE ESTIVALET SANTOS

Boa Vista do Sul:

ANDRIGO DE OLIVEIRA DE ÁVILA

PALOMA MELO DA SILVA

Canela:



JOSÉ ALZEMIRO DE MORAES

MARINA DE MORAES



Canoas:

MARLENE MURLIK

MILTON FLORES

PAULO DUSSARRAT RITER

ALEXSANDRO APOLINARIO FLÔRES

Capela de Santana:

SANTINO SILVA DOS SANTOS

Capitão:

JULIA IZÉ

PRISCILO ANTONIO RIBEIRO

Caxias do Sul:

LEANDRO FORTES CARVALHO

MATHEUS PEREIRA

RODRIGO LUIS PEREIRA

Cruzeiro do Sul:

HELGA SUSANA HEIN

HELIO HEIN

ILO ANTONIO MARIA

JOÃO ARLINDO GREGORY

JULIO ANTONIO MARIA

LOTHAR SCHMITT

LÚCIA RAMOS CHRISTILLINO

VALERIA MARIA GREGORY

Eldorado do Sul:



ALTAIR RIBEIRO DA SILVA

Encantado:

JOSIANE MACHADO



Farroupilha:

CATHARINA RIZZARDO BELLÉ

Forquetinha:

ATANÁCIO WALMOR FUCHS

CELI FUCHS

General Câmara:

MARIO RENATO DA SILVA

Gramado:

JOCEMAR ZIMMERMANN BRANCHINE

KAÍQUE ANDRIEL LUDVIG SANTOS

MATILDE VERONICA ZIMMERMANN

NITIELE LUDVIG

NOELI DA ROSA DUARTE

RUDIMAR BRANCHINE

SILVIO ANTÔNIO PELLICIOLI

Itaara:

ELIZANE MEDIANEIRA MILANI BUSS

Lajeado:

ALEXSANDER JUNIOR DA SILVA

GLADIS ELISABETH DA SILVA

JOSIANI CAROLINI DA SILVA

MARCO ANTONIO PETTER

ORLANDO DA SILVA

Montenegro:

CELOMAR AVILA DE OLIVEIRA

Pantano Grande:

ONÉRCIO GIOVANE SILVEIRA FARIAS

Paverama:

DELMAR WALDOMIRO SANDER

PAVERAMA NELSON SCHAFFER

Pinhal Grande:

REJANE MARIA VIEIRA

RENATO MOREIRA FERNANDES

Porto Alegre:

VILMAR ENAR LOZADO

ÉRICO LUIS DOS SANTOS CARDOSO

Putinga:

MÁRIO JOSÉ FORTI

ROCA SALES

ARIEL SOARES DE OLIVEIRA

SILVANE SOARES

Salvador do Sul:

JOÃO PEDRO DUARTE VIEIRA

RODRIGO DE ÁVILA NUNES

Santa Cruz do Sul:

MELÂNIA NEUMANN

SHAYANE ISABELLE DA SILVA

Santa Maria:

MARIA CONCEIÇÃO COELHO

ADRIANA TRINDADE DE OLIVEIRA

EMILY ULGUIN DA ROCHA

JOSEMAR EDUARDO LEMOS DIAS

LIANE ULGUIN DA ROCHA

MIGUEL EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS 1

São Jerônimo:

JEISEL LUAN DRANDINE DE MATOS

São João do Polesine:

EDNA NEVES FERREIRA

São Leopoldo:

ENEIDA VARGAS

JOÃO NELIO SILVA BARBOSA

VALDEMAR CESAR KUHN

São Vendelino:

JOSÉ ADAIR DE OLIVEIRA

WAGNER OLIVEIRA

Segredo:

ALZEMAR FOSTER

Serafina Correa:

ENPIDIO CAPRA

JUAN FALCON BARRIOS

SILVEIRA MARTINS

OLIDE PIERINA BRONDANI

Sinimbu:

ADEMIR JAEHN MASCYEJEWSKI

CARLOS WOLFART



Sobradinho:

SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES DOS ANJOS

Taquara:

BEATRIZ ERTHAL

JOÃO CARLOS ERTHAL

Três Coroas:

CARLOS GAIESKI DE ARAÚJO MACHADO

KAUANE DE ARAÚJO MACHADO

ONORE SCHEFFER BAUER

Vale do Sol:

OLANDINA ANNA BARTZ

Venâncio Aires:

CLECI BERGENTHAL

DELSO BERGENTHAL

JARVES DA SILVA



Vera Cruz:

OLINDO LOPES

Veranópolis:

CAROLINA SILVEIRA LOPES

DIRCEU MILANI

ELISA BUCCO TOMASI

RODRIGO CAGOL

Nova Petrópolis:

ADOLFO STAHNKE

Quem são os desaparecidos

125 pessoas estavam desaparecidas em 25 municípios até a última atualização da Defesa Civil no sábado, (11):