Em meio à guerra contra Ucrânia, Putin dá funções extras a dois altos funcionários

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, atribuiu neste sábado funções extras a dois importantes funcionários do governo que supervisionam a indústria de defesa e os setores de energia. O chefe do Kremlin estaria preparando o segundo maior exportador de petróleo do mundo para uma guerra mais longa na Ucrânia.

Putin, que subiu ao poder apenas oito anos depois do fim da União Soviética em 1991, propôs poderes adicionais para Denis Manturov, 55 anos, o primeiro vice-primeiro-ministro no novo governo do primeiro-ministro Mikhail Mishustin.

Manturov supervisiona a defesa russa e a indústria civil e surpreendeu os Estados Unidos e os seus aliados europeus ao aumentar a produção de artilharia mais rapidamente do que toda a aliança militar da OTAN junta, apesar das sanções sofridas pelo país.

Alexander Novak, 52, é o responsável pelo setor de energia e permanecerá como vice-primeiro-ministro, supervisionando a energia, mas receberá tarefas extras para administrar a economia, de acordo com o governo. Novak implementou o relacionamento fundamental da Rússia com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

“O aumento do estatuto do vice-primeiro-ministro responsável pela indústria deve-se à importância de garantir a liderança tecnológica”, afirmou o governo russo.

A Rússia disse que aspira à “liderança tecnológica em todas as áreas”, como a fabricação de aeronaves, a construção de máquinas-ferramenta, a radioeletrônica e o complexo industrial militar.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)