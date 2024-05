Whey, vitamina e mais: veja coqueteleiras para seu shake a partir de R$ 17

O whey protein é um suplemento muito usado pelos praticantes da musculação, que às vezes fazem questão de tomar o shake assim que terminam o treino. Se esse é o seu caso, algumas coqueteleiras e liquidificadores pequenos podem facilitar o preparo da bebida proteica ainda na academia ou logo ao chegar em casa.

Além disso, elas podem ser usadas para bater vitaminas ou outros suplementos. Selecionamos alguns produtos para você escolher e usar depois do exercício.

Indicada para manter uma rotina saudável;

É transparente, o que facilita a visualização da bebida;

Mola ajuda na hora de bater o shake;

Capacidade de 600 ml.

Feita 100% de plástico, é livre de BPA;

Capacidade de 800 mililitros, com marcadores laterais medir a quantidade exata de água no preparo do suplemento;

Com peneira;

Cor fumê;

Não suporta altas temperaturas, por isso não deve ser usada com água quente.

Tem capacidade para 550 ml;

Dá para armazenar os suplementos e cápsulas nas divisórias;

Mixer fixo promete cremosidade para a bebida;

Ideal para levar em bolsas e mochilas;

Livre de BPA (Bisfenol A).

Produto indicado para bebidas frias e geladas;

Misturador em aço inox ajuda no preparo de shakes;

Boa vedação e alça para facilitar o transporte;

Resistente a impactos, de acordo com o fabricante;

Não fica com odores e manchas;

Com compartimento para o transporte de cápsulas e vitaminas.

Jarra tem capacidade para 500 ml e pode virar um squeeze com alça;

Quando retraído, fica quase de tamanho de uma lata de refrigerante;

Funciona sem fio e recarrega por cabo USB;

Carga rende até 12 batidas.

Motor com potência de 300 W;

Vem com dois copos de Tritan, material resistente a estilhaços, odores e manchas;

Tampa de viagem permite beber direto na garrafa;

Com botão pulsar, que permite o máximo de controle no preparo;

Livre de BPA.

