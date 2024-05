Porto Alegre começa a receber mantimentos via 'corredor humanitário' aberto

Do UOL, em São Paulo

O corredor humanitário em Porto Alegre para levar ajuda aos atingidos pelas enchentes na cidade começou a funcionar.

O que aconteceu

Rota é utilizada por caminhões com mantimentos, veículos de emergência e para a entrada de doações. O corredor fica na Avenida Castelo Branco e Túnel da Conceição, próximo à rodoviária, que continua alagada. A via provisória foi liberada na noite desta sexta-feira (10) pela Prefeitura.

Construção do caminho feito de pedras começou na quarta-feira (8). A obra foi finalizada na manhã desta sexta com a derrubada de uma passarela de pedestres. A remoção foi feita para permitir a passagem de veículos mais altos.

Construção do canal foi feita com a colocação de pedras em um trecho de cerca de 300 metros. A via tem pista única operando em apenas um sentido, variando a mão. A Prefeitura diz que, futuramente, uma nova passarela será construída no lugar da que foi derrubada.

Chuvas no RS já afetaram quase 2 milhões

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 1.951.402. Ao menos 339.928 pessoas ficaram desalojadas e 71.398 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada na manhã deste sábado (11) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 444 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam mais de 88% do total.

A Defesa Civil também informou que é de 136 o número de óbitos confirmados. Veja aqui quem foram as vítimas identificadas até o momento. Já são 141 desaparecidos e 756 feridos, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual.

74.153 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 10.348. O órgão ainda divulgou que o efetivo que trabalha na tragédia é de 27.589 pessoas, com 4.398 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Rodovias têm 78 trechos bloqueados no RS

Os bloqueios são registrados em 52 rodovias, entre estradas, balsas e pontes. As informações são do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Escolas impactadas são 528, afetando 215.732 estudantes matriculados. Outras 84 escolas estão servindo de abrigo no estado.