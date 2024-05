City goleia Fulham e aumenta pressão sobre o Arsenal

O Manchester City venceu com facilidade o Fulham por 4 a 0 neste sábado (11) e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês, aumentando a pressão sobre o Arsenal (2º), que no domingo visita o Manchester United pela 37ª rodada.

Com o resultado, o City alcança sua sétima vitória consecutiva e se coloca dois pontos à frente dos 'Gunners'. Na terça-feira, os 'Citizens' farão jogo atrasado contra o Tottenham (5º), que pode ser decisivo para um inédito quarto título consecutivo na história do campeonato.

No estádio de Craven Cottage, o time do técnico Pep Guardiola abriu o placar rapidamente com um chute rasteiro do croata Josko Gvardiol (13'), que recebeu assistência do belga Kevin de Bruyne.

No segundo tempo, o City ampliou a vantagem com Phil Foden (59'), antes de Gvardiol novamente, dessa vez com passe do português Bernardo Silva (71'). O argentino Julián Álvarez fechou a goleada nos acréscimos, cobrando pênalti (90'+6).

Além dos três pontos, o resultado em si é importante, pois permite aos 'Citizens' diminuir a diferença de saldo de gols em relação ao Arsenal, um critério que pode decidir o campeonato em caso de empate por pontos.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Fulham - Manchester City 0 - 4

(11h00) Everton - Sheffield United

West Ham - Luton Town

Newcastle - Brighton

Tottenham - Burnley

Bournemouth - Brentford

Wolverhampton - Crystal Palace

(13h30) Nottingham - Chelsea

- Domingo:

(12h30) Manchester United - Arsenal

- Segunda-feira:

(16h00) Aston Villa - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 85 36 26 7 3 91 33 58

2. Arsenal 83 36 26 5 5 88 28 60

3. Liverpool 78 36 23 9 4 81 38 43

4. Aston Villa 67 36 20 7 9 73 53 20

5. Tottenham 60 35 18 6 11 69 58 11

6. Newcastle 56 35 17 5 13 78 56 22

7. Chelsea 54 35 15 9 11 70 59 11

8. Manchester United 54 35 16 6 13 52 55 -3

9. West Ham 49 36 13 10 13 56 70 -14

10. Bournemouth 48 36 13 9 14 52 63 -11

11. Brighton 47 35 12 11 12 53 57 -4

12. Wolverhampton 46 36 13 7 16 49 60 -11

13. Fulham 44 37 12 8 17 51 59 -8

14. Crystal Palace 43 36 11 10 15 49 57 -8

15. Everton 37 36 12 9 15 38 49 -11

16. Brentford 36 36 9 9 18 52 60 -8

17. Nottingham 29 36 8 9 19 45 63 -18

18. Luton Town 26 36 6 8 22 49 78 -29

19. Burnley 24 36 5 9 22 39 74 -35

20. Sheffield United 16 36 3 7 26 35 100 -65

