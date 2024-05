China retoma revisão de ofertas de ações após um hiato de três meses

PEQUIM (Reuters) - As bolsas de valores chinesas irão retomar a revisão das ofertas de ações de empresas na próxima semana, abrindo caminho para elas emitirem ações. A retomada acontece três meses após uma suspensão para que os reguladores estabelecessem critérios mais rigorosos para as listagens de empresas.

As bolsas de Shenzhen e Xangai anunciaram em comunicados separados na sexta-feira que considerariam dois pedidos de financiamento na próxima semana, uma semana depois de as bolsas terem publicado regras mais rígidas para listagem de ações e para revisão de ofertas de ações.

A Bolsa de Valores de Shenzhen disse que realizará uma reunião no dia 16 de maio para analisar um pedido de listagem da fabricante de produtos de construção MarcoPolo Holdings Ltd.

Em comunicado feito separadamente, a Bolsa de Valores de Xangai informou que examinará na quinta-feira um pedido de refinanciamento da Shanghai Baolong Automotive Technology Co.

No início de fevereiro, as bolsas chinesas suspenderam a verificação dos pedidos de cotação. Na época, o regulador de valores mobiliários do país reforçou a fiscalização sobre as ofertas públicas iniciais (IPOs) para melhorar a qualidade das empresas cotadas e reavivar a confiança dos investidores.

O total de fundos captados por meio de IPOs na China continental caiu quase 90% em relação ao ano anterior, para 2,6 mil milhões de dólares nos primeiros quatro meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mais baixo desde 2013, segundo dados do LSEG.

(Reportagem de Joe Cash em Pequim; Reportagem adicional de Samuel Shen em Xangai)