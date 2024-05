Bologna vence Napoli e se aproxima de vaga na Champions League

SÃO PAULO, 11 MAI (ANSA) - Mesmo jogando em Nápoles, o Bologna controlou o Napoli e saiu do sul da Itália com uma importante vitória por 2 a 0 na Série A, o que pode colocar o clube na próxima edição da Champions League ainda nesta rodada.

O embalado clube treinado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta marcou os dois tentos em 12 minutos, com Dan Ndoye e Stefan Posch. Após isso, os emilianos só tiveram o trabalho de administrar o resultado.

O melhor momento do atual campeão italiano foi um pênalti na etapa inicial, mas Matteo Politano parou no goleiro Federico Ravaglia, que é reserva do polonês Lukasz Skorupski.

Os azzurri chegaram a ter mais posse de bola e até finalizar mais vezes, mas nenhuma ocasião chegou a levar grande perigo ao gol bolonhês.

O apito final do árbitro foi acompanhado pela alegria dos jogadores do rossoblù, enquanto os torcedores napolitanos vaiaram muito a saída do elenco partenopeo.

O Bologna alcançou os 67 pontos e ultrapassou a Juventus, que tem 66 e ainda entrará em campo na 36ª rodada. O rossoblù alcançará uma vaga na Champions League se a Roma não conseguir derrotar a Atalanta. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.