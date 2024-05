Aviso de evacuação de incêndio florestal foi emitido para Alberta, província canadense rica em areias petrolíferas

TORONTO (Reuters) - Um alerta de evacuação foi emitido para Fort McMurray, na província de Alberta, devido a um incêndio fora de controle que assola o sudoeste da principal cidade petrolífera canadense.

O alerta é uma das primeiras ações antes da temporada de incêndios florestais no país.

Em comunicado divulgado na noite de sexta-feira, o governo de Alberta disse que o perigo de incêndio é “extremo” na área florestal de Fort McMurray e está fora de controle, com 1.000 hectares de extensão.

O documento aponta que ventos fortes são esperados no sábado, já que uma frente fria continua passando sobre a região. Pilotos de helicóptero com equipamentos de visão noturna vigiaram a área do incêndio durante a noite.

Em 2016, um enorme incêndio florestal em Fort McMurray forçou a saída de 90 mil residentes e interrompeu a produção de petróleo de mais de um milhão de barris por dia.

Os moradores de Saprea Creek Estates também estão em alerta no município de Wood Buffalo. Na Columbia Britânica, o município regional das Montanhas Rochosas do Norte emitiu uma ordem de evacuação para a cidade de Fort Nelson.

O governo federal avisou que o Canadá enfrenta outra temporada “catastrófica” de incêndios florestais, pois previu temperaturas de primavera e verão acima do normal em grande parte do país, provocadas pelo El Niño.

Em reunião com chefes dos bombeiros em West Kelowna, uma das diversas comunidades da Colúmbia Britânica que foram forçadas a evacuar milhares de pessoas no verão passado, o primeiro-ministro Justin Trudeau disse na sexta-feira que provavelmente seria "uma temporada de incêndios florestais muito ruim".

“As pessoas estão preocupadas em como será o verão, com o que o futuro reserva”, disse ele.

No ano passado, o Canadá sofreu a pior época de incêndios da história: mais de 6.600 incêndios queimaram 15 milhões de hectares - uma área cerca de sete vezes a média anual -, oito bombeiros morreram e 230 mil pessoas tiveram que deixar suas casas.

(Reportagem de Nivedita Balu em Toronto e David Ljunggren em Ottawa)