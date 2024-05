Yduqs tem lucro líquido de R$150,7 mi no 1º tri

(Reuters) - O grupo educacional Yduqs registrou lucro líquido consolidado de 150,7 milhões de reais no primeiro trimestre, ligeiro avanço de 0,8% na comparação ano a ano.

Analistas, em média, esperavam um lucro de 184 milhões de reais para a Yduqs no período, segundo dados da LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 509,1 milhões de reais no período, alta de 3% em relação ao mesmo período no ano passado, mas abaixo do esperado pelo mercado, de 524 milhões de reais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)