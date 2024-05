Sete pessoas morrem em queda de ônibus em rio em São Petersburgo, na Rússia

ST PETERSBURG, Rússia (Reuters) - Sete passageiros morreram e vários outros ficaram feridos após um ônibus cair de uma ponte no rio Moika, na cidade russa de São Petersburgo, nesta sexta-feira, informou o departamento local do Ministério de Emergências.

O Comitê Investigativo da Rússia disse que sete pessoas morreram no incidente. Relatórios anteriores haviam informado que seis pessoas tinham ficado feridas dentre os cerca de 20 passageiros que estavam no ônibus.

No local, o veículo estava quase completamente submerso perto da ponte no centro histórico da cidade, com equipes de emergência no teto, barcos de resgate nas proximidades e ambulâncias esperando na ponte.

Autoridades locais expressaram gratidão aos transeuntes que mergulharam na água para ajudar no resgate.

Um vídeo publicado pelas autoridades mostrou o ônibus dando uma guinada descontrolada antes de colidir nas grades da ponte e cair na água.

A agência de notícias RIA disse que o motorista do ônibus foi detido.

(Reportagem da Reuters)