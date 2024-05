'Limpeza mais fácil': rodo limpa-vidros está com 32% OFF; veja opiniões

Está precisando de uma mãozinha para diminuir o esforço na hora de limpar vidros em casa? Uma opção que pode ser útil é o rodo da marca WAP. O produto é sucesso de vendas na Amazon, parceira do UOL, com mais de 200 compras só no mês passado. Ele vem com um reservatório para colocar a substância de limpeza da sua preferência e um mop de microfibra.

Assim, esse "achadinho" facilita a remoção da sujeira de janelas, portas, box do banheiro, entre outras superfícies de vidro. Veja a seguir o que o produto tem de bom e o que diz quem o comprou.

O que esse produto tem de bom?

Reúne três funções: borrifar, limpar e secar.

Possui um rodo emborrachado removível.

Dá para ajustar a intensidade do spray.

O mop de microfibra é removível e lavável.

Tem um recipiente de 300 ml, para colocar água ou produtos de limpeza.

O sistema de roscas e encaixes deixam a montagem e desmontagem mais simples, segundo a fabricante.

É compacto, o que facilita o armazenamento.

O que diz quem o comprou

São mais de 1.300 avaliações de consumidores na Amazon. Confira algumas delas:

Produto muito útil para quem tem várias janelas e portas na casa de vidro, pois não fica presa a panos e papel para limpá-las. Ótimo custo-benefício.

Binor Benício

Ótimo custo-benefício.

Fernando Damasceno

Por ser um produto três em um, a limpeza do dia a dia torna-se mais fácil.

Cláudia Maria Fonseca Godinho

Produto com um ótimo jato spray. O único defeito é que, se ele tiver com pouco líquido, acaba virando, devido ao peso do rodo; no demais, muito bom, fácil manuseio e de boa utilização.

Brena Alcantara

Pontos de atenção

Por outro lado, há críticas à fragilidade do produto, que não seria suficiente para uma limpeza mais pesada, quando o vidro está engordurado. Outros compradores ainda reclamam da falta do refil do mop.

O produto é bom, ainda estou me adaptando a usá-lo, mas já consegui limpar bem melhor minhas janelas. Só não veio o refil de pano que informava na descrição do que viria com o produto. A entrega foi bem rápida mais ou menos sete dias úteis.

Diéssica Daniele da Silva

Material frágil. Cumpre na limpeza, porém aquela do dia a dia. Não limpa direito se estiver gordura acumulada no vidro ou outras sujeiras.

Léia Carvalho

