'Outra vida ter um desses': robô aspirador tem R$ 480 OFF; veja opiniões

O robô aspirador WBR3, da Positivo Casa Inteligente, está com 37% de desconto na Amazon, parceira do UOL. O aparelho é um modelo considerado intermediário —tem alguns recursos além dos básicos, mas não tantos como os tops de linha.

O preço original é R$ 1.299, mas na oferta ele sai por R$ 814,15 —um desconto de R$ 484. Veja mais detalhes sobre esse robô aspirador adiante.

O que esse robô aspirador tem de bom?

Possui três funções: aspira, varre e passa pano

Ele vem com base de carregamento e retorna automaticamente quando a bateria está próxima de acabar

Reservatório de poeira: 600 ml

Bateria: 4.400mAh

Sucção: 2.000 Pa

Dimensões: 315 mm x 315 mm

Altura: 8,4 cm

Peso: 2,4 kg

Um dos maiores atrativos é a compatibilidade com as assistentes de voz Alexa e Google Assistente. Então, se você tiver um aparelho do tipo Echo (Alexa) ou Google Nest, é possível acionar o robô aspirador por comando de voz.

Caso você não tenha esses aparelhos, é possível programar a limpeza por meio de um aplicativo para smartphone. Ele ainda vem com escovas laterais e pano, porém é necessário comprar um reservatório híbrido (água e poeira) separadamente para a função passar pano.

O aparelho da Positivo consegue trabalhar por 1h40min sem a necessidade de recarga, segundo informações do fabricante. Possui três sensores anti-impactos e antiquedas, que detectam obstáculos e mudam a direção da limpeza.

Esse robô aspirador é indicado para limpeza de pelos de pets, poeiras e sujeiras mais leves e superficiais. Pode ser usado em carpetes, pisos laminados e frios.

O que diz quem o comprou?

São mais de 519 avaliações de clientes desse robô na Amazon. A nota média é de 4,1 do total de cinco estrelas.

Outra vida ter um desses. Minha vida ficou muito mais fácil com esse robô. Fiquei com um receio de comprar, mas depois que chegou não me arrependi em nada. O suporte da Positivo me auxiliou e minha experiência com esse robô está sendo incrível. Eu apenas ligo ele e o deixo trabalhando, e quando volto está tudo brilhando. Super-recomendo. Depois que você tiver um, não vai saber viver sem. Daniely Fernandes Anchieta

É muito prático e simples de usar. Claro que não substitui a limpeza mais definida semanal, mas auxilia muito. Eu tenho gatos e passar o aspirador uma vez ao dia já ajuda muito. Diana Adamatti

Ele atende as expectativas, não é barulhento, a bateria dura por volta de 1h30. Responde aos comandos da Alexa, volta para base quando está ficando sem bateria. Enfim, comprei para experimentar antes de investir em um superinteligente, gostei bastante. Joice

Melhor custo-benefício do mercado. Achei esse robô sensacional. Ele realmente volta para a base depois de finalizar a limpeza e ainda é facilmente controlado pelo app ou pela Alexa. Minha dica é tirar ou dobrar os tapetes para facilitar a limpeza. Recomendo muito. Robson

Pontos de atenção

Alguns consumidores citam que ele não possui o recurso de mapeamento, o que pode deixá-lo "perdido" na hora da limpeza. Também há compradores que reclamam do pouco tempo de autonomia da bateria.

Ele aspira? Sim. Porém, fica bem perdido. Como ele não mapeia a casa, bate em alguns lugares e fica ali tentando limpar o local. Ele volta (uma leve ré) e bate no mesmo lugar. Aí tenho que usar o controle manual pelo celular para direcioná-lo e tirar ele desse vai e volta, batendo no mesmo lugar. Ou seja, ele é bom se você vai ficar supervisionando ele limpar, porque você pode intervir. Mayara

O produto é ótimo, porém a duração da bateria é muito baixa em contraposição ao tempo de recarga. Explico: a bateria, totalmente carregada, permite menos de duas horas de uso; já para carregá-la são necessárias seis horas. Ou seja, a facilidade de voltar sozinho à base para recarregar praticamente serve para nada. Mesmo assim eu recomendo. Valdir

É um bom produto, sucção boa. O pano limpa. Realmente não cai e sobe em tapetes que sejam pesados e não tenham pelos. Porém, não tão inteligente quanto dizem. Tenho uma casa grande e a carga da bateria atende apenas a um cômodo e meio por vez. O modo "inteligente" está mais para modo aleatório, porque é um misto dos modos de limpeza. Tornando o processo de limpeza um tanto burro e repetitivo, fazendo o tempo de limpeza alto, sem garantir de fato que passou por pontos sujos. Rafael Lopes

