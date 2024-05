Tripulante é içado ao cair em porão de navio com 18 metros em Santos, veja

Do UOL, em São Paulo

Um homem de 41 anos foi resgatado após cair de uma escada no porão de um navio em Santos, no litoral de São Paulo, na noite da última quarta-feira (8).

O que aconteceu

O homem caiu a uma altura de quatro metros e ficou ferido. Ele estava em uma escada quando caiu no porão. Os bombeiros encontraram a vítima com uma fratura no membro inferior direito, mas consciente.

No total, porão tem 18 metros de profundidade. A equipe de resgate precisou se dividir para erguer e atender a vítima. Parte dos socorristas montou um sistema mecânico para içar o homem enquanto os outros realizavam os primeiros socorros e a imobilização.

O tripulante foi levado para um pronto-socorro na zona leste de Santos. A vítima foi colocada em uma lancha para transportada até o píer da ponte Edgar Perdigão, e então foi encaminhada ao hospital. O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros e pelo GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), com acompanhamento da Marinha.

Navio tinha bandeira do Panamá. A embarcação estava ancorada na barra de Santos, aguardando liberação para entrar no porto. Foi uma representante da empresa Cargo Ships — para qual a vítima trabalha — que solicitou o resgate, por volta das 22h.

O UOL tenta contato com a empresa Cargo Ships e com a Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP). O texto será atualizado em caso de resposta.