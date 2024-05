Prefeito de Porto Alegre: Teremos muitas dificuldades nos próximos dez dias

Porto Alegre vai enfrentar muitas dificuldades nos próximos dez dias, projetou o prefeito Sebastião Melo (MDB-RS) durante entrevista ao UOL News nesta sexta-feira (10). Chuvas e frio chegam na capital gaúcha e o nível do Guaíba deve voltar aos 5 metros.

Essas chuvas nessas cabeceiras ao longo do rio atingem aqui logo em seguida. Às vezes não no mesmo dia, não logo em seguida, mas nos próximos dias. Então, manteremos a nossa previsão aqui [...] de que nos próximos dez dias teremos muitas dificuldades em Porto Alegre e no resto do Rio Grande do Sul. Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre

[Mas] Essa cidade é resiliente, tem um povo trabalhador e acolhedor, nós juntos vamos reerguer a cidade. Tem que ser um processo coletivo, não é um processo só do governo local, é um processo que todo mundo tem que tá junto e tem que fazer um processo diferente. Não dá para fazer a cidade como era antes, temos que reconstruir a cidade de forma diferente. Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre

O prefeito disse ter pedido ao presidente Lula agilidade em verba federal para utilização mais rápida dos recursos. Cerca de 50 bilhões foram anunciados pelo governo federal para socorrer o estado.

Claro que não tivemos um desastre dessa magnitude, mas toda vez que teve desastre no Brasil, se anuncia muito e chega pouco. Eu disse: presidente [Lula], o senhor é um homem solidário, tem que mudar, tem que ter uma medida, uma PEC, uma medida provisória, que simplifique a chegada do dinheiro. Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre

Espero que a gente possa acessar os recursos. Já estou fazendo os planos de trabalho, cadastrando, a Caixa Econômica Federal está coordenando, tem um grupo do governo federal aqui, tivemos várias reuniões também. Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre

Nunca defendi derrubada de muro, mas busca de alternativas, diz prefeito

Sebastião Melo afirmou que nunca quis derrubar o muro de contenção do Guaíba em Porto Alegre.

Nunca defendi a derrubada do muro, sempre defendi a possibilidade e outras alternativas. O mundo tem tecnologia para tudo. A pergunta é: preciso ter um muro fixo ou posso ter placas que em caso de enchente devem subir? Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre



[Repito] Nunca defendi a derrubada, e sim alternativas para o muro em vez de ser fixo, sempre tive essa posição e mantenho essa posição porque acho que tem tecnologia e dá pra fazer isso. Sebastião Melo (MDB), prefeito de Porto Alegre

