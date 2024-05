Tira até pelo 'escondido': testamos escova que promete reduzir queda em 90%

Quem tem um animal de estimação sabe que não é uma tarefa fácil lidar com os pelos espalhados por todo lugar. Para enfrentar esse problema, aqui em casa temos uma escova da FURminator — que, na tradução do inglês, significa exterminador ou eliminador de pelos.

Para os cães, há três tamanhos diferentes —pequeno, médio e grande— e com modelos diferentes conforme o comprimento do pelo. Usamos na Dory a versão para cães médios com pelo curto —ela é uma pug de seis anos. Também há escova para gatos.

O que gostei

Praticidade para retirar o pelo da escova. Outros produtos possuem diversas fileiras de cerdas, o que dificulta a limpeza após o uso. Já o FURminator tem apenas uma e há um botão chamado FURrejector, que fica na parte superior do produto. Ao ser pressionado, o material acumulado é empurrado para a frente por meio de uma placa de plástico, que fica atrás das cerdas. Isso agiliza bastante a escovação.

Remove até os pelos "escondidos". A escova, segundo a marca, é um "undercoat deshedding", ou seja, uma ferramenta para a retirada do subpelo, que é uma camada mais profunda e difícil de ser removida com uma escovação simples. Então, o que estiver solto ou morto vai sair com esse produto. A marca promete reduzir em 90% a queda dos pelos com o uso contínuo.

Resistência. As cerdas são de aço inoxidável, o que facilita a limpeza após o uso e aumenta a durabilidade. A gente tem essa escova há pelo menos quatro anos e nunca apresentou problemas.

Produto bem avaliado. O FURminator é classificado em 4,7 na Amazon —em uma escala que vai de 1 a 5. Ao todo, mais de 9.000 pessoas avaliaram o produto e, dessas, 81% deram 5 estrelas. Nas classificações negativas algumas pessoas entendem que a escova não é indicada para certas raças —como bulldog francês— ou que as cerdas são muito ásperas para o animal.

Pontos de atenção

Não perca a proteção de plástico. O produto vem acompanhado de uma peça de plástico que deve ser acoplada na parte de aço após o uso do FURminator. Quando não é colocada, a escova pode ser danificada ao cair no chão, quebrando algum dos dentes —e fica sujeita às condições do tempo, como a maresia.

Passe a escova em momentos específicos. A fabricante orienta os consumidores a usar o produto imediatamente após o banho ou da secagem do animal. Isso faz com que se obtenha melhores resultados. A FURminator deve ser passada uma a duas vezes por semana durante 10 a 20 minutos a cada sessão.

Limpe com água e sabão neutro, caso necessário. A higienização do produto reduz o acúmulo de caspa nos dentes das cerdas, segundo a fabricante.

Evite escovar com muita pressão ou em movimentos excessivos em uma única área. Comece a passar o produto pela cabeça do animal, deslizando suavemente pelo restante do corpo. Tenha cuidado extra próximo ao estômago, pernas, órgãos genitais e ânus. Se você notar alguma vermelhidão ou irritação, interrompa o uso, recomenda a fabricante.

Para quem é indicado

As escovas da FURminator são recomendadas para todos que se incomodam com os pelos dos pets espalhados pela casa. Também vejo que o uso regular diminui o estresse da Dory e também facilita na limpeza da casa.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.