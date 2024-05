Pimenta diz que grava ligações com autoridades do RS: 'Para evitar edição'

O ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação), Paulo Pimenta (PT), diz que tenta gravar ligações com autoridades do Rio Grande do Sul "sempre que possível".

O que aconteceu

Pimenta explicou que as gravações são feitas para evitar que as falas dele sejam tiradas de contexto. A afirmação foi feita pelo ministro em entrevista à jornalista Andrea Sadi, da GloboNews, e confirmada ao UOL.

Ministro disse que já teve falas descontextualizadas. Segundo Pimenta, o caso ocorreu nas conversas com outra cidade gaúcha que também pedia ajuda devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Ele não afirmou qual foi o município.

Gravo sempre que possível. Já havia acontecido outra situação [de retirada de contexto]. Mas não posto. É só por segurança e evitar edição que altere o contexto. Paulo Pimenta (PT), ministro-chefe da Secom

Pimenta acusa prefeito de 'tentar lacrar na internet'

O ministro rebateu críticas do prefeito de Farroupilha (RS), que disse que o governo federal estava com "descaso" com a cidade. O ministro divulgou a íntegra da conversa que teve com Fabiano Feltrin (PP), que já havia publicado antes outra gravação que tinha feito da conversa.

Chefe da Secom afirmou que Feltrin estava tentando criar um "factoide". "Eu fiz questão de ligar para ele, de forma gentil, para saber se tinha alguma questão pendente, como estou fazendo com todos os prefeitos. Ele, de uma forma absolutamente inadequada, não só me gravou, como fez um vídeo para tentar lacrar na internet em época de crise, no meio de toda essa dramaticidade", disse.

Eu liguei para saber como a gente podia ajudar Farroupilha e encontrei uma pessoa me ofendendo, falando de uma forma descontrolada e tentando criar um factoide em cima de uma mentira. Os R$ 300.000 que Farroupilha vai receber, que foram solicitados pela Prefeitura depois do vídeo do prefeito, são simplesmente uma ajuda emergencial para comprar água, comida, material de limpeza, higiene, para não faltar nada agora.

Com o celular no viva voz, Feltrin se queixou de receber pouco dinheiro da União. "As coisas estão pendentes em todos os municípios, ministro. Nós precisamos de dinheiro. Essa ligação é para quê? O senhor tinha que estar me ligando para dar acolhimento para dizer que vai disponibilizar recursos", disse o prefeito.

Da maneira como está, vai vir só R$ 300.000 para Farroupilha. Só numa contenção que eu tenho que fazer aqui, são mais de R$ 10 milhões. Fabiano Feltrin (PP), prefeito de Farroupilha

Contato do ministro foi feito após prefeito dizer que R$ 300.000 eram insuficientes. Em um primeiro vídeo publicado na quarta-feira (8), Feltrin disse que precisava de mais dinheiro. Foi essa publicação que motivou a ligação de Pimenta. "Tem que vir dinheiro para os municípios para nós podermos refazer as pontes, as estradas. As famílias estão ilhadas e nós estamos pedindo socorro", afirmou.