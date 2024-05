ONS eleva previsão de chuvas em hidrelétricas do Sul em maio

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou sua estimativa para o volume de chuvas que devem chegar às usinas hidrelétricas do Sul em maio, passando a estimar afluências em 284% da média histórica, ante 226% previstos há uma semana.

Em boletim nesta sexta-feira, o órgão ainda reduziu a projeção de chuvas em maio para as usinas do Norte (96% da média, ante 109% esperados na semana anterior) e do Sudeste/Centro-Oeste (61%, ante 65%), enquanto manteve a estimativa para o subsistema Nordeste em 43%.

Para a carga nacional de energia elétrica, o ONS elevou sua previsão para um crescimento de 7,5% ante maio de 2023, a 78.481 megawatts médios, ante 7,1% estimados até semana passada.

Já para os níveis de armazenamento de água, a projeção para os reservatórios de usinas do Sudeste/Centro-Oeste foi revisada para baixo, apontando 72,4% da capacidade ao final do mês, 1 ponto percentual abaixo do estimado há uma semana.

(Por Letícia Fucuchima)