Locadora cobra R$ 1.500 por abastecimento com gasolina de carro elétrico

Um cliente da locadora de carros Hertz nos Estados Unidos teve um susto quando viu o recibo de seu aluguel de um Tesla Model 3. Ele havia sido cobrado em US$ 277,13 (cerca de R$ 1.430 na cotação atual) adicionais devido a uma taxa de reabastecimento do veículo, que é movido a energia elétrica.

O que aconteceu

Joshua Lee fez a reserva de seu Tesla em Los Angeles selecionando a opção "pular a bomba e economizar tempo", que permite aos clientes trazerem de volta seus carros alugados sem reabastecer o tanque de gasolina - fato que, se o carro fosse a combustão, o faria pagar a taxa antes mesmo de pegá-lo.

O cliente não entendeu por isso ter sido cobrado, já que devolveu o Model 3 com 96% de bateria - mesmo nível de bateria com o qual foi pegou o veículo. Porém, mesmo que não tivesse feito isso, a taxa seria de US$ 35 (R$ 181).

Tentando contato com a empresa, Lee não obteve uma resposta positiva quanto a um reembolso. "Não posso fornecer um ajuste ou reembolso, uma vez que o serviço foi prestado e o contrato está fechado", disse o gerente do local em uma mensagem ao cliente.

Ele ainda seguiu: "seu contrato de aluguel assinado também será nossa base para que você esteja plenamente ciente da opção de combustível que foi adicionada no contrato. Espero ter conseguido para esclarecer isso com você. Obrigado por me permitir revisar e ajudá-lo com sua preocupação."

Porém, após telefonemas e uma denúncia ao site The Drive, que expôs o caso, a Hertz disse na última quinta-feira à publicação que sua equipe de atendimento ao cliente "entraria em contato com o Sr. Lee para se desculpar e reembolsaria a cobrança incorreta".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.