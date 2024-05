Inter de Milão se reencontra com a vitória; Como volta à Serie A após 21 anos

A Inter de Milão, já matematicamente campeã italiana, se reencontrou com a vitória ao golear por 5 a 0 em sua visita ao Frosinone, nesta sexta-feira (10), num dia em que o Como garantiu o seu acesso à Serie A.

Derrotado pelo Sassuolo no último fim de semana, a Inter se recuperou na abertura da 36ª rodada com uma vitória tranquila sobre o 17º colocado do campeonato.

As únicas duas derrotas dos 'nerazzurri' na competição nesta temporada foram contra o Sassuolo, no primeiro e no segundo turno.

Os gols da Inter nesta sexta-feira foram marcados por Davide Frattesi (aos 19 minutos), Marco Arnautovic (60'), Tajan Buchanan (77'), Lautaro Martínez (80') e Marcus Thuram (84').

Lautaro Martínez é o artilheiro do campeonato, agora com 24 gols, mas não marca desde 4 de março.

A duas rodadas do final da temporada 2023-2024, a Inter tem 92 pontos, 21 a mais que o Milan (2º) e 26 a mais que a Juventus (3ª).

A Inter garantiu o título desta Serie A, o vigésimo de sua história, ao vencer o Milan por 2 a 1 no clássico da cidade, no dia 22 de abril.

O Frosinone é o décimo sétimo (32 pontos) e é ameaçado pela Udinese (18º, 30 pontos), primeiro time da zona de rebaixamento.

Também nesta sexta-feira o Como garantiu seu retorno à elite, 21 anos depois, graças ao empate em 1 a 1 com o Cosenza pela 38ª e última rodada da Serie B.

O Como terminou em segundo lugar na classificação da segunda divisão e se juntará na elite do futebol italiano ao Parma, promovido há duas semanas.

Nesta temporada, o Como teve quatro treinadores diferentes, incluindo o ex-jogador da seleção espanhola Cesc Fábregas, entre a 14ª e a 18ª rodada.

A terceira vaga será decidida ao final de um playoff entre os times que terminaram entre o terceiro e o oitavo lugar. Entre eles estão Venezia (3º) e a Sampdoria (7ª).

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Frosinone - Inter 0 - 5

- Sábado:

(13h00) Napoli - Bologna

(15h45) Milan - Cagliari

- Domingo:

(07h30) Lazio - Empoli

(10h00) Genoa - Sassuolo

Hellas Verona - Torino

(13h00) Juventus - Salernitana

(15h45) Atalanta - Roma

- Segunda-feira:

(13h30) Lecce - Udinese

(15h45) Fiorentina - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 92 36 29 5 2 86 19 67

2. Milan 71 35 21 8 6 67 42 25

3. Juventus 66 35 18 12 5 48 27 21

4. Bologna 64 35 17 13 5 49 27 22

5. Atalanta 60 34 18 6 10 63 38 25

6. Roma 60 35 17 9 9 62 42 20

7. Lazio 56 35 17 5 13 45 37 8

8. Napoli 51 35 13 12 10 53 44 9

9. Fiorentina 50 34 14 8 12 51 39 12

10. Torino 47 35 11 14 10 31 31 0

11. Monza 45 35 11 12 12 38 46 -8

12. Genoa 43 35 10 13 12 41 43 -2

13. Lecce 37 35 8 13 14 32 50 -18

14. Hellas Verona 34 35 8 10 17 33 46 -13

15. Cagliari 33 35 7 12 16 37 60 -23

16. Empoli 32 35 8 8 19 26 50 -24

17. Frosinone 32 36 7 11 18 43 68 -25

18. Udinese 30 35 4 18 13 33 52 -19

19. Sassuolo 29 35 7 8 20 41 70 -29

20. Salernitana 15 35 2 9 24 27 75 -48

