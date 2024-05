PE: Homem e mulher grávida são presos com 260 kg de 'supermaconha' em motel

Um homem de 34 anos e uma mulher grávida, de 28 anos, foram presos em um motel no Recife com 260 kg de "supermaconha".

O que aconteceu

A droga foi levada ao motel em um veículo abordado por policiais quando estava entrando no local, segundo a Polícia Federal. Os policiais chegaram aos suspeitos após investigações da Delegacia de Repressão a Drogas.

Dezenas de pacotes laminados embalados a vácuo cheios de maconha foram encontrados no quarto do motel. A mulher presa estava no estacionamento em outro veículo, que também estava com maconha.

A dupla alegou à polícia que receberia a quantia de R$ 3 mil pelo transporte da maconha do sertão para o Recife. Ambos usaram do direito de só falar na presença de advogado.

Ao todo, foram apreendidos 384 pacotes embalados a vácuo com um peso bruto de 260 kg da droga. Essa é a maior apreensão desse tipo de droga no estado, disse a PF.

O homem e a mulher foram presos em flagrante e, se condenados, podem pegar até 25 anos de prisão. O homem já foi preso por roubo em 2017, enquanto a mulher não tem antecedentes criminais.

A supermaconha é produzida a partir do cruzamento genético e do cultivo hidropônico da planta Cannabis Sativa, a mesma que dá origem à maconha, explicou a polícia.