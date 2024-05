'Áudio e microfone incríveis': por que fone sem fio para PS5 faz sucesso

Para quem curte uma experiência mais imersiva na hora de jogar, e está em busca de um novo fone de ouvido compatível com PlayStation 5, vale dar uma olhada no Headset sem Fio Pulse 3D. O modelo é um dos favoritos da Amazon, parceira do UOL, e agora está com 16% de desconto - saindo por R$ 505 na cor Midnight Black.

Adaptado para áudio 3D nos consoles PS5, ele conta com cancelamento de ruído e bateria que garante até 12 horas de jogo sem fio. Confira a seguir mais detalhes e a opinião de quem já comprou.

O que esse fone tem de especial?

Adaptado para áudio 3D nos consoles PS5;

Conta com dois microfones integrados com cancelamento de ruído para melhorar suas conversas com amigos jogadores;

Tem bateria recarregável integrada que garante até 12 horas de jogo sem fio;

Com alça de ajuste para a cabeça;

Disponível nas cores Midnight Black e Branco (preços variam de acordo com a cor).

O que diz quem comprou esse produto?

O Headset sem Fio Pulse 3D para PlayStation 5 apresenta mais de 3 mil avaliações de consumidores na Amazon, sendo 89% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,8. Confira alguns comentários de quem o comprou.

O fone é excelente. Almofadas extremamente confortável e resistentes. É o melhor que eu já tive ate hoje. Funciona muito bem no celular e no videogame. Vitor H.

Fone com design perfeito, super confortável, moderno, minimalista, com áudio e microfone incríveis. Só a Playstation para fazer algo tão bom. João Gabriel Ferris

Esse fone é de excelente qualidade, feito para se usar no PS5. Muito prático para conectar. A bateria dura bem. Serve tanto para PS4/PS5 quanto pra PC, mas não funciona no celular, só com um adaptador. O som dele é muito bom, isola bem o barulho. Gabriel

Excelente fone. Não tem muito grave, porém o áudio é muito equilíbrado. Fiz mais ou menos de 8 a 10 horas de autonomia escutando música e jogando (uso no PS4). Rogério Castoldi Paes

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores não ficaram satisfeitos com o produto. Alguns relatam falta de peças e má qualidade, enquanto outros dizem que o produto é incômodo de se usar.

Capinha do fone saiu muito fácil. Douglas Yerisi

Desconfortável, machuca a orelha, começou a descascar com 2 meses de uso, bateria não dura nada. Não comprem isso, além de caro não é bom. Avaliação Anônima na Amazon

