Fake news estão impedindo socorro adequado no RS, diz Lewandowski

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a circulação de informações falsas está prejudicando o socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Para Lewandowski, "estamos diante não de uma simples mudança climática, mas diante de uma emergência climática". "A catástrofe no Rio Grande do Sul mostra que estamos diante de fenômenos naturais absolutamente incontroláveis pelas tecnologias de que dispomos", complementou.

Solidariedade manifestada por brasileiros é "impressionante", avaliou ministro. Segundo ele, o engajamento para resolver os problemas vivenciados no Rio Grande do Sul precisa envolver todos para que a tragédia climática seja superada.

Ministro autorizou o envio de mais 80 homens da Força Nacional ao Estado. Segundo Lewandowski, a situação se encontra "sob controle" na região e há, ao todo, mais de mil integrantes das forças federais hoje no sul — além de ônibus, embarcações e cinco helicópteros.

Lewandowski também comentou denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República na quinta (9) sobre o caso Marielle. Segundo ele, a investigação desenvolvida pela Polícia Federal foi "robusta". "A Polícia Federal amealhou um conjunto de provas que permitiu a denúncia", disse ele.

Falas foram dadas no fim da tarde

As declarações foram dadas em seminario sobre sustentabilidade no Largo de São Francisco, no centro de São Paulo. O evento foi promovido pela USP em parceria com o Instituto Atmos, com o tema "Um futuro mais sustentável". O ministro do STF Alexandre de Moraes também participou.

"Precisamos transformar a maneira como produzimos e consumimos produtos", diz representante do governo. Secretário nacional de ambiente urbano e qualidade ambiental no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Adalberto Maluf defendeu "uma transformação ecológica dramática".

USP doou R$ 800 mil ao Rio Grande do Sul após enchentes. De acordo com Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP, água e outros itens também foram enviados. "Diante da gravidade da situação, a universidade não fez mais do que sua obrigação", afirmou o professor.

O que disseram

As fake news podem ter consequências realmente dramáticas e constituem um crime quando há impacto sobre a atuação, por exemplo, das forças de segurança. Todos se lembram dos problemas surgidos com as fake news durante a pandemia da covid-19. Quer dizer, a coisa atingiu uma gravidade tal que muitas pessoas deixaram de se vacinar e tivemos, portanto, naquela época, quase 700 mil mortes. Nós podíamos ter evitado esse número que, para mim, foi catastrófico

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça

O que vem ocorrendo no Rio Grande do Sul mostra que a natureza suporta desaforos até um determinado nível. Se nós não estabelecermos padrões mínimos, o que aconteceu lá pode acontecer em outras partes do país.

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal