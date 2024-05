Lancha explode durante passeio e deixa 6 pessoas gravemente feridas no RJ

Do UOL, em São Paulo

Seis pessoas estão internadas em estado grave após a lancha em que estavam explodir, na manhã desta sexta-feira (10), durante um passeio turístico em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Lancha era ocupada por cinco pessoas, da mesma família, além do condutor. Todos tiveram mais de 50% do corpo ferido com queimaduras. A informação é da prefeitura de Cabo Frio. O acidente ocorreu por volta das 11h07 de hoje.

Explosão ocorreu durante passeio na Ilha do Japonês. A família é natural de Belo Horizonte.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a embarcação pegando fogo.

Vítimas foram transferidas para unidades hospitalares em outras cidades. A mãe, de 29 anos, e uma criança, de oito anos, foram transferidos de helicóptero para o Hospital Estadual Alberto Torres, no município de São Gonçalo.

O pai e dois filhos foram socorridos para Araruama. O homem, de 34 anos, e as crianças, de nove e quatro anos, foram transferidos de UTI Móvel para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.

O condutor, de 30 anos, foi transferido de UTI Móvel para o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia, em Nilópolis.

Não há informações oficiais sobre a causa do acidente. Ao UOL, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso não foi registrado na delegacia da área.