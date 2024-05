EUA anunciam novo pacote de auxílio militar de US$ 400 milhões para a Ucrânia

(Reuters) - Os Estados Unidos estão preparando um pacote de auxílio militar de 400 milhões de dólares para a Ucrânia, retomando o ritmo regular de fornecimento de armas a Kiev após parlamentares aprovarem um projeto de lei de 95 bilhões de dólares, afirmou a Casa Branca nesta sexta-feira.

O pacote de auxílio à Ucrânia inclui artilharia, munições para defesas aéreas NASAMS, munições anti-tanque, veículos blindados e pequenas armas que podem ser imediatamente usadas no campo de batalha, disse uma autoridade norte-americana à Reuters, pedindo anonimato.

O auxílio militar vai utilizar a Autoridade de Saque Presidencial, ou PDA, na sigla em inglês, que autoriza o presidente a transferir artigos e serviços de estoques norte-americanos sem aprovação específica do Congresso durante uma emergência. Como parte dos projetos de lei de 95 bilhões de dólares, o Congresso autorizou 60,8 bilhões de dólares em várias formas para ajudar a Ucrânia, incluindo 8 bilhões de dólares de itens da PDA.

O anúncio foi feito após forças russas lançarem um ataque terrestre blindado nesta sexta-feira perto da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, no nordeste do país, com pequenas incursões, abrindo uma nova frente na guerra que travou durante muito tempo no leste e no sul.

À medida que fundos são alojados para reabastecer artigos retirados dos estoques, empresas de defesa dos EUA devem ganhar mais contratos diante da continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia. O pacote de auxílio foi inicialmente publicado pelo site Politico.

Especialistas esperam um aumento na carteira de pedidos da RTX , além de outras empresas importantes que recebem contratos governamentais, como Lockheed Martin , General Dynamics , e Northrop Grumman , após a aprovação dos gastos suplementares.

(Reportagem de Mike Stone e Katharine Jackson)