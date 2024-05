'Dura muito': esmalte com efeito gel é queridinho e custa menos de R$ 10

Se você gosta de manter as unhas sempre bem feitas e bonitas, pode gostar da linha Diamond Gel, da marca Risqué, que é sucesso de vendas na Amazon, parceira do UOL. O produto registrou mais de 500 compras só no mês passado e contabiliza mais de 16 mil avaliações, sendo 87% delas com nota máxima (cinco estrelas).

É uma opção para quem prefere pintar as unhas em casa ou já levar o próprio esmalte para o serviço de manicure preferido. A seguir, o Guia de Compras UOL mostra o que o produto tem de bom, o que diz quem o comprou e quais são os principais pontos de atenção.

Por que este esmalte faz sucesso?

Promete longa durabilidade, alta cobertura e secagem rápida.

Tem acabamento cremoso.

O frasco vem com 9,5 ml do produto.

É hipoalergênico.

De acordo com o fabricante, é indicado usar o Top Coat Fixador, da mesma linha, para garantir um "efeito de gel" na finalização das unhas.

O que diz quem o comprou?

O esmalte tem avaliação média de 4,8 na Amazon. Veja alguns comentários de quem já testou.

Cor clássica e versátil, chique. O pincel é do tipo achatado e largo, encaixa bem na unha. Consistência muito boa, cobre com duas camadas lindamente.

Juliana B.

Fácil de aplicar. Pincel largo e boa consistência. Manteve-se intacto e com brilho a semana toda.

Lilian

Comprei algumas vezes já. A cor e qualidade são impecáveis. Amo essa linha de esmalte. Vale muito a pena.

Maria Carolina Vasconcellos Cunha

Cor linda. Aplicador muito bom. E dura muito na unha.

Sofia Souza

Pontos de atenção

De outro modo, há consumidores que reclamam do odor forte do produto, ainda que o fabricante prometa que seja "isento de fragrância". Segundo outros comentários, não dá para utilizar o frasco todo, porque o esmalte engrossa ao longo do tempo de uso.

A cor é linda e fixa bem na unha. Mas acho que ele engrossa muito rápido no vidro. Faço as unhas toda semana com essa cor e nunca consegui chegar num vidro até o final. Sempre jogo fora um pouco abaixo do meio.

Rosane Mendes de Moraes



Essa linha, realmente é superior à linha de esmalte tradicional da Risqué. Dura um pouco mais, tem um brilho mais bonito e o Top Coat (extra brilho) faz toda diferença na finalização. Dá um brilho absurdo e é impressionante como faz o esmalte secar em segundos. O único defeito é o cheiro forte, que fica no primeiro dia; fora isso, são só elogios.

Débora Alves

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).