Ações da chinesa Zeekr disparam quase 35% em estreia estelar no mercado dos EUA

Por Niket Nishant e Echo Wang e Sarah Wu

(Reuters) - As ações da Zeekr subiram quase 35% acima do seu preço de IPO nesta sexta-feira, em um forte início para a fabricante de veículos elétricos, a primeira grande estreia por uma empresa com sede na China no mercado dos Estados Unidos desde 2021.

A empresa conseguiu realizar com sucesso sua abertura de capital nos EUA, à medida que procura se destacar entre um grupo concorrido de fabricantes chinesas de veículos elétricos que competem por uma fatia maior do mercado europeu.

Ironicamente, seu primeiro dia de negociação ocorre num momento em que o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, planeja aumentar as tarifas sobre as importações de veículos chineses para os EUA.

"Os mercados de capitais em Nova York são muito favoráveis para veículos de nova energia. A Zeekr é uma marca global, e a escolha de ser listada em Nova York demonstra ainda mais suas capacidades globais", disse o presidente-executivo Conghui An, que também é presidente da empresa-mãe da Zeekr, o Grupo Geely.

A Zeekr é a marca premium da fabricante de automóveis chinesa Geely, que também possui a Volvo Cars da Suécia e a Lotus do Reino Unido. Foi formada em 2021 para aproveitar a crescente demanda chinesa por modelos premium e, desde então, entregou quase 200 mil carros, principalmente na China, de acordo com seu pedido de IPO.

A estreia deu à Zeekr uma avaliação totalmente diluída de 6,8 bilhões de dólares, ou cerca da metade dos 13 bilhões que alcançou após uma rodada de financiamento no ano passado.

As montadoras chinesas BYD, SAIC e Great Wall Motor estão todas mirando a Europa, lançando modelos elétricos enquanto buscam competir com os fabricantes de automóveis europeus tradicionais em seu próprio território. As vendas de veículos elétricos chineses na Europa dispararam nos últimos anos.

As ações da Zeekr foram negociadas a até 29,36 dólares, após abrirem a 26 dólares, em comparação com seu preço de IPO de 21 dólares. A ação fechou em 28,26 dólares, alta de 34,6%.

(Reportagem de Niket Nishant e Manya Saini em Bengaluru, Echo Wang em Nova York e Sarah Wu em Pequim; Reportagem adicional de Arasu Kannagi Basil)