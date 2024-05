Academia do Oscar lança campanha para arrecadar US$ 500 milhões

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas lançou, nesta sexta-feira (10), uma campanha de arrecadação pelo centenário do Oscar, com o objetivo de captar US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões).

Batizada de Academy100, a iniciativa busca diversificar as finanças do grupo, que tem um papel-chave no patrocínio de novos cineastas e na preservação de filmes, além de ser responsável pela cerimônia do Oscar.

A campanha acontece no momento em que a cerimônia registra uma queda no número de espectadores, e em que seu acordo lucrativo de transmissão com a rede americana ABC está prestes a terminar.

"A Academia entrará em breve no seu segundo século, e queremos garantir que continuaremos à frente da nossa comunidade internacional de cinema", disse seu diretor executivo, Bill Kramer. "Como todas as organizações saudáveis, a Academia precisa de uma base de apoio diversa e sustentável".

A Academia tem cerca de 10 mil membros, convidados para participar da comunidade com base em suas realizações no cinema. São desde diretores até produtores, passando por astros da atuação e artistas de efeitos visuais.

A composição da Academia se tornou mais internacional e diversa nos últimos tempos, e a Academy100 busca aumentar o seu alcance "e impacto mundial", ressaltou Kramer. Em 2021, o grupo lançou em Los Angeles o Museu da Academia.

A audiência do Oscar, embora tenha subido recentemente, continua nas mínimas históricas. Cerca de 21 milhões de pessoas assistiram à cerimônia deste ano. Há uma década, a cerimônia de gala atraía cerca de 40 milhões de espectadores.

