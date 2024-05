Não sabe o que dar de presente? Veja 11 ideias de brinquedos para crianças

Se você está em busca de ideias de presentes para crianças —sejam elas filhos, netos, sobrinhos e até filhos de amigos—, o Guia de Compras UOL pode te ajudar.

Montamos uma lista com 11 opções de brinquedos, jogos, carrinhos e outros produtos divertidos encontrados na Amazon, parceira do UOL, que têm tudo para agradar crianças de todas as idades. Confira a seguir:

Inclui uma pedra para escavar, além de ferramentas;

Estimula conhecimentos científicos;

Indicação: a partir de 8 anos.

Kit com 85 experiências, que vem com 11 reagentes químicos;

Contém tubos de ensaio e pipeta;

Indicação: partir de 10 anos.

Lousa de madeira magnética;

Vem com apagador e giz;

Inclui alfabeto, números e formas geométricas em EVA.

Versão mais barata do clássico jogo "Jenga", no qual ganha quem não deixar a torre cair

Treina concentração e memória;

Indicação: a partir de 6 anos.

Kit com 790 peças e caixa organizadora;

Inclui 8 tipos diferentes de janelas e portas, 2 placas de base verdes e 6 pneus;

Indicação: a partir de 4 anos.

Inclui 6 potes de massinha atóxica colorida e 26 moldes de letras;

Ajuda a aprender o alfabeto;

Indicação: a partir de 3 anos.

Com 3 rodas e luzes LED;

Estimula o equilíbrio e a coordenação motora;

Indicação: a partir de 3 anos.

Máquina com 8 lançadores de bolhas;

É iluminada;

Funciona com carregamento USB ou a pilha.

Com 7 bases para pulseira e miçangas de diversos formatos;

Inclui pedras coloridas e adesivos;

Indicação: a partir de 6 anos.

Objetivo do jogo é estapear e coletar o maior número de cartas

Para 2 ou 3 jogadores;

Indicação: a partir de 5 anos.

Com 5 carrinhos em escala 1:64;

Modelos sortidos (não é possível escolher);

Indicação: a partir de 3 anos.

