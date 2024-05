Testamos blush gringo que viralizou e opção nacional 'baratinha'; confira

No episódio de terça-feira (30), o Lab da Beleza testou uma opção nacional mais barata do jelly tint, da marca americana Milk Makeup, que viralizou no TikTok. Enquanto o produto gringo pode ser encontrado na Amazon, parceira do UOL, a partir de R$ 219,90 (compra internacional), o jelly balm da brasileira Ruby Rose custa menos de R$ 30.

O Lab da Beleza é apresentado pela maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan nas redes sociais de Universa. Veja a seguir as diferenças de composição entre eles e se entregaram o mesmo resultado após a aplicação.

Conheça os produtos

Os itens de maquiagem com a expressão em inglês "jelly" (em português, geleia) são tendência no mercado de beleza e costumam apresentar uma textura gelatinosa.

Vanessa Rozan indica que os produtos da Ruby Rose e Milk Makeup são diferentes na sua composição. Por um lado, o jelly nacional tem como base resina de petróleo, por outro, o gringo contém colágeno vegano.

Além do mais, segundo a descrição do produto da Ruby Rose na Amazon, ele tem fórmula enriquecida para proporcionar lábios suaves e hidratados. Ainda pode ser encontrado em diferentes cores e sabores, como ameixa e goiaba.

Ao testar os dois produtos, Vanessa Rozan avaliou que a versão gringa é mais gelatinosa e seca rápido; já o nacional é cremoso e mais parecido com um bastão. Para ela, o americano também apresenta uma pigmentação mais forte, deixa um efeito geladinho e oferece longa duração.

Como foi o resultado do teste

Apesar de pontuar as diferenças entre eles, a expert diz que o resultado foi muito parecido.

"A entrega para mim está igual. Eu não digo quem é quem aqui" , considera Vanessa.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).