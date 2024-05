Conforto e maciez: veja tênis para corrida e caminhada por menos de R$ 350

Para dar um up nos seus treinos, um tênis macio e de qualidade nos pés faz bastante diferença. Melhor ainda se você aliviar o bolso ao adquirir um produto em oferta.

O Guia de Compras UOL selecionou calçados com até 55% de desconto de várias marcas. Eles podem servir para corrida, caminhada, treinos na academia e também para usar no dia a dia. Confira a lista abaixo e avalie qual modelo se adequa melhor ao seu perfil (os preços e a disponibilidade dos produtos podem mudar a qualquer momento):

É indicado para caminhadas e corridas leves

Cabedal (corpo do tênis) fabricado com material macio e respirável e entressola em EVA

Possui forma pequena, para um melhor ajuste nos pés, por isso o fabricante recomenda a compra de uma numeração acima da usual

Cabedal respirável e recoberto com uma tela de material emborrachado (Cover Grid)

Entressola com espuma Evasense, uma tecnologia em EVA que oferece mais maciez na passada

Solado de borracha durável

É inspirado na corrida e oferece conforto para o dia a dia.

Tem o amortecimento Cloudfoam, que dá leveza aos pés.

Segundo o fabricante, o cabedal contém ao menos 50% de material reciclado.

É indicado tanto para corrida quanto para caminhada, seja no asfalto ou na esteira.

O solado é feito de borracha e a entressola é em EVA.

O cabedal contém materiais de alta qualidade para maior conforto.

Indicado para rodagem (corrida contínua), treino diário e provas.

Tem cabedal feito para dar flexibilidade e respirabilidade aos pés.

A entressola possui amortecimento em gel.

Com a tecnologia Lightmotion, a entressola absorve impactos e garante melhor amortecimento, segundo o fabricante.

Tem palmilha removível em EVA.

Já o forro possui acolchoamento reforçado.

Recomendado para corrida e caminhada.

Cabedal é feito de Mesh e materiais de alta qualidade, para oferecer suporte aos seus pés.

Sola composta por EVA, com a tecnologia Energized Rubber, composto de borracha que oferece maior absorção de impactos.

Recomendado para o dia a dia.

Vem com elástico lateral para ajudar na hora de calçar e não é preciso amarrar cadarços.

Solado tem tecnologia Evasense para leveza e maciez.

