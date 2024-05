'Prático e eficiente': por que este filtro de linha é um sucesso de vendas

Se você precisa de um filtro de linha novo, vale considerar esse modelo com cinco tomadas, da marca Multilaser, que é um dos favoritos dos consumidores da Amazon, parceira do UOL. Apenas no mês passado, o modelo registrou mais de mil compras no site.

Elogiado por sua resistência e eficiência, ele ainda é seguro, pois é feito de material antichamas. Outra vantagem: no momento, está com 25% de desconto, e seu preço baixou de R$ 39,76 para R$ 29,90. Confira mais detalhes:

O que esse filtro de linha tem de bom?

Possui cinco tomadas;

Feito de material antichamas

Adaptado ao padrão brasileiro;

Bivolt;

Com fusível de proteção

Compatível com tomadas 10A.

O que diz quem comprou?

O produto possui uma nota 4,7 (do total de 5) e mais de 19 mil avaliações de compradores. Veja alguns comentários:

Tomada com várias entradas, todas podem ser ligadas e desligadas com um clique. Boa estabilidade. Prático e eficiente. Henrique Evangelista

O produto é muito bom. Estou com mais de um ano de uso e ainda funciona perfeitamente. Enfim, vale super a pena. Eduarda Carvalho

Comprei faz bastante tempo. É resistente e consigo usar todas as tomadas. Caio Leonardo

Eu tenho o meu há anos já. É maravilho e super útil. Super indico. Tatiane

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamam de falhas no funcionamento e da resistência do produto. Veja:

O produto é de má qualidade. Os conectores não conseguem fixar bem as tomadas quando conectadas. Qualquer "toquinho" que der na tomada conectada leva a desligar o equipamento. Gabriel Felipe

Produto de péssima qualidade. Simplesmente queimou enquanto tinha três coisas ligadas. Ainda bem que não houve nenhum dano aos meus eletrônicos. Douglas Aparecido

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

O UOL não é dono dos produtos oferecidos neste site e não participa da comercialização deles. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados nesta página.