Até 54 anos de Netflix: o que dá para comprar com o preço do novo iPad Pro

Com o lançamento de novos tablets pela Apple na terça-feira (7), o modelo mais robusto (e caro), o iPad Pro, será vendido no Brasil com preços a partir de R$ 12.299. Isso considerando a versão de 11 polegadas, já que a tela maior (13'') deve custar a partir de R$ 15.899.

Para você ter uma ideia do que é possível para investir com o preço mínimo do iPad Pro, o Guia de Compras UOL pesquisou os valores de itens de alimentação, de eletrônicos e de serviços de streaming, como a Netlix. Veja a comparação a seguir. Ao clicar nos links dos produtos, dá para obter mais informações e/ou comprar.

Casa renovada

Com o mesmo montante do tablet lançado da Apple, é possível encher o carrinho com eletrodomésticos e outras utilidades de casa, para a cozinha, sala, quarto e limpeza. Ainda sobrariam no bolso alguns trocados: R$ 5,82.

Tecnologia para todos os gostos

Quem estivesse a fim de renovar o estoque de aparelhos eletrônicos, incluindo tablet, poderia levar uma boa quantidade de itens para casa com o mesmo valor do iPad Pro. Desta vez, a seleção também inclui produtos da própria Apple, como smartphone e fone de ouvido, além de notebook, relógio inteligente e caixa de som de outras marcas. Nesse caso, o troco ficaria em R$ 60,90.

Filmes e séries por anos

A Netflix oferece planos de assinatura de streaming a partir de R$ 18,90 por mês (padrão com anúncios), que dá direito a até dois aparelhos ao mesmo tempo e qualidade de imagem 1080p (Full HD). A opção Premium, por sua vez, custa R$ 55,90/mês, com o limite de até quatro aparelhos simultaneamente e resolução 4K (Ultra HD) + HDR.

Os amantes de filmes, séries, documentários e outros conteúdos poderiam assistir ao catálogo por bastante tempo usando a mesma quantia investida em um iPad Pro. Confira a comparação:

No plano Premium, o valor equivale a 220 mensalidades ou cerca de 18 anos.

No plano padrão com anúncios, a quantia pagaria 650 mensalidades ou cerca de 54 anos.

Por outro lado, caso você prefira o serviço Amazon Prime Video, que cobra R$ 19,90/mês, daria para quitar com esse montante cerca de 618 mensalidades ou 51 anos.

Comida para muita gente

Ao considerar o carrinho de compras de alimentação, com o preço do iPad Pro daria para comprar cerca de 14 cestas básicas — levando em conta o custo do conjunto de alimentos básicos na cidade de São Paulo. O valor da cesta na capital paulista ficou em R$ 822,24 no mês de abril, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos). Entre os produtos, estão carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, pão francês, café em pó e açúcar.

O valor do novo tablet da Apple daria ainda para pagar lanche para um grupo de cerca de 306 pessoas no McDonald's. Isso porque o tradicional combo da rede de fast food, Big Mac, sai por R$ 39,90 (com sanduíche, batata e bebida).

