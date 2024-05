Entenda o risco de contaminação biológica, identificado em detergentes Ypê

Do VivaBem, em São Paulo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a venda de alguns lotes do detergente Ypê por risco de contaminação biológica. A empresa Química Amparo, responsável pelo produto, afirmou que foram detectadas alterações no cheiro, mas sem riscos à saúde e à segurança —a descrição dos lotes está no final da matéria.

O que é contaminação biológica

Contaminações biológicas, ou microbiológicas, ocorrem quando há presença de microrganismos (bactérias, fungos e/ou vírus) no produto. "Toda empresa que produz itens, sejam alimentícios, de limpeza, adota processos de esterilização, em que se retira do ambiente todo tipo de risco contaminação que possa ter", explica o biomédico Mário Oliveira, mestre em microbiologia pela UECE (Universidade Estadual do Ceará).

Bactérias podem habitar qualquer lugar, como água, mãos, máquinas e até mesmo o ar. Por isso, controles microbiológicos são importantes para controlar a sua proliferação e evitar a contaminação dos produtos. "É de praxe a empresa ter um processo de esterilização", diz Oliveira. "Senão, o microrganismo se metaboliza no produto e muda as suas características."

A quantidade de bactérias e o tipo delas determinam os riscos à saúde. Em geral, produtos que são ingeridos costumam oferecer mais gravidade quando contaminados.

Anvisa fala sobre riscos

A Anvisa afirmou que consumidores relataram mau cheiro e aspecto escuro (turbidez) do produto, em nota enviada ao UOL. As alterações foram confirmadas por análises do fabricante.

A agência disse que os riscos à saúde "são minimizados", já que o produto é enxaguável e de breve contato com a pele. "Altos níveis de contaminação, se ocorrerem, são facilmente identificáveis pelo consumidor devido ao mau cheiro e turbidez, o que inviabiliza o uso", completa a nota.

Tipos de contaminações mais comuns

Uma das contaminações mais comuns nessa categoria é pelas bactérias não fermentadoras, explica o microbiologista Alexandre Inácio Cruz de Paula, do HSPE (Hospital do Servidor Público Estadual). "É um dos grupos mais comuns nesse tipo de produto. Normalmente, são bactérias que contaminam à água", diz o especialista.

Pensando que não é de ingestão, não há grandes problemas. O principal risco à saúde, no caso do detergente, é realmente se houver ferida na pele que entre em contato com o produto. Alexandre Inácio Cruz de Paula, microbiologista

Controle de qualidade

As indústrias preservam em estoque amostras de produtos para rastrear eventuais problemas. Isso, inclusive, foi o que indicou o risco de contaminação nos detergentes da Ypê.

"A empresa produz o lote do detergente, tira uma parte, deixa reservado por um período e testes são feitos de novo. Provavelmente, depois desse tempo, detectaram as alterações", explica o microbiologista. "O período de retenção depende do produto. Mas adotar esse controle é uma garantia, inclusive, se consumidores relatarem reações, como irritações à pele e alergias", completa.

Confira a lista dos lotes atingidos pela suspensão

Versão Ypê Clear Care. Lotes atingidos: 172051, 179054, 184054, 185054, 186054, 228054, 233011, 234011, 235011, 236011, 242054, 253011, 255011, 267051, 269051, 270051, 278011, 279011, 280011, 281011, 282011, 283011, 302051, 303051, 304051, 314011, 315011, 316011 e 318011.

Versão Ypê Coco. Lotes atingidos: 029016, 030016, 036016, 038016, 057016, 058016, 148051, 149051, 151051, 212044, 213051, 215051, 216051, 217051, 218051, 219051, 220051, 221051, 228054, 232051, 233051, 236051, 238051, 243044, 248051, 249051, 256051, 257051, 258051, 272051, 273051, 274051, 275051, 276051, 277051, 284051, 286051, 288051, 289051, 290051, 291051, 298051, 299051, 300051, 301051, 317016, 331051, 333051, 33405, 031016, 188031, 225081, 226081, 227081, 239081, 270031, 281031, 282031, 283031, 295031, 323016, 324016, 327031, 328031, 329031 e 330031.

Versão Ypê Capim Limão. Lotes atingidos: 225031, 226031, 242081, 314031, 323081, 325081, 060016, 173081, 174081, 175081, 176081, 177081, 178081, 223011, 224011, 239051, 240051, 242051, 271081, 272081, 273081, 299011, 300011, 302011, 303011, 326051, 327051, 336016, 337016, 338016, 346016 e 347016.

Versão Ypê Limão. Lotes atingidos: 031016, 040016, 041016, 042016, 043016, 127011, 129011, 130011, 134081, 135081, 136081, 137081, 138081, 148011, 149011, 150011, 218011, 219011, 310011, 311011, 319016, 332016, 339016, 347016, 053016, 054016, 141031, 221081, 222081, 223081, 227081, 228081, 229081, 279081, 280081, 288031, 315031 e 325016.

Versão Ypê Maçã. Lotes atingidos: 010016, 011016, 012016, 026016, 028016, 029016, 054016, 131011, 132011, 134011, 142011, 173011, 174011, 187011, 188011, 189011, 193011, 194011, 195011, 200051, 213011, 220011, 221011, 228011, 229011, 230011, 241011, 242011, 248081, 249081, 256011, 257011, 262011, 263011, 264011, 265011, 266011, 278061, 279061, 280061, 281061, 282061, 283051, 292011, 293011, 295011, 311011, 312011, 313011, 313061, 327011, 327016, 328011, 328016, 329011, 330011, 357016, 046016, 047016, 185081, 186081, 191081, 192081, 204101, 223081, 224081, 232081, 234081, 268031, 269031, 309031 e 310031.

Versão Ypê Neutro. Lotes atingidos: 019056, 020056, 037056, 038056, 039056, 054056, 055056, 173001, 174001, 186064, 188001, 211001, 212001, 225001, 226001, 228001, 228064, 237001, 239001, 272056, 320001, 321001, 322001, 324056, 325001, 325056, 326001, 326056, 327001, 331056, 336056, 338056, 356056, 236001, 016016, 017016, 024016, 025016, 026016, 038016, 039016, 040016, 172081, 172151, 173151, 174151, 175151, 176151, 177151, 178151, 188151, 207151, 208151, 209151, 210151, 211081, 212081, 225011, 226011, 227011, 228151, 229151, 230151, 232151, 233151, 234051, 234151, 235051.,235151, 236151, 239011, 241151, 279151, 282151, 283151, 317151, 318016, 318151, 321011, 322011, 325151, 326151, 327151, 328151, 333016, 342016, 346016, 349016, 048016, 049016, 050016, 051016, 176031, 177031, 207031, 208031, 227031, 229031, 236031, 237031, 238031, 282081, 316031, 317031, 318031, 319031, 323031, 325031, 326016, 327031, 353016, 355016, 052016, 171031, 173031, 174031, 209031, 230031, 232031, 233031, 234031, 235031, 239031 e 327016.